Rechazada una moción de Vox que pedía "frenar las políticas de inmigración masiva" e iniciar repatriaciones

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al contar únicamente con los votos a favor de Vox y las abstenciones del PPN y de la parlamentaria no adscrita Maite Nostia, frente al rechazo de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción de Vox que, entre otras cuestiones, instaba al Gobierno de España a "cambiar la política inmigratoria e iniciar la repatriación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España".

Como es habitual durante las mociones de Vox, los grupos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin no han hecho uso de su turno de palabra durante el debate.

En un primer punto, la resolución manifestaba la "gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España". También se destacaba que "los recursos de las Administraciones públicas para la prestación de los servicios públicos en España son limitados y que, dada la presión provocada por la inmigración masiva, estos recursos están alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española".

En tercer lugar, se instaba a las Administraciones públicas a "frenar las políticas de inmigración masiva, asegurando una prestación adecuada y de calidad para todos los españoles". Asimismo, se emplazaba al Gobierno de España a "cambiar la política inmigratoria e iniciar la repatriación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos graves, hagan del delito leve su medio de vida o pretendan imponer un modo de vida y cultura contraria a la nuestra y la remigración de los extranjeros que vivan de las ayudas sociales".

En un quinto epígrafe, se instaba al Ejecutivo central a "reforzar la Alta Inspección Educativa con el fin de garantizar una educación de calidad y avanzar en el estudio de la relación entre la degradación de la educación y el aumento de la inmigración masiva". Entre otras cuestiones, se pedía suspender el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos "por tratarse de un programa de adoctrinamiento en las aulas contrario a nuestra cultura".

Se planteaba, asimismo, "vincular el acceso al sistema sanitario con carácter general a la residencia legal en España, atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital o aquellas que requieran atención inmediata".

En su intervención, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que los servicios públicos en España se encuentran "en estado crítico", y que "colapso y saturación son el estado habitual de los centros de salud, hospitales y aulas de los centros educativos públicos". A su juicio, esto tiene "unas causas muy concretas, y están directamente relacionadas con el aumento exponencial de la inmigración masiva, ese efecto llamada". "Y quienes sufren las consecuencias está clarísimo que son los españoles, los navarros", ha dicho.

Cristina López, de UPN, ha indicado que la moción presenta "datos desactualizados", y "copia lo mismo que presentan en otros parlamentos y ayuntamientos". "Las personas migrantes no son las causantes de todos los males que aquejan a Navarra y a España, como ustedes pretenden trasladar. Los responsables son otros", ha indicado, tras señalar que "es por quienes nos gobiernan, que no saben gestionar y no quieren hacer una política de inmigración ordenada y legal". A su juicio, en Vox "únicamente se dedican a aprovechar y explotar el descontento de los ciudadanos con Pedro Sánchez y María Chivite", pero "no aportan soluciones viables".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha afirmado que "compartimos la necesidad de garantizar unos servicios públicos fuertes, una sanidad que funcione de verdad, una educación de calidad, una atención social eficaz y una inmigración ordenada, legal y vinculada a la integración", y que "quien venga a nuestro país tiene la obligación de respetar nuestras leyes". "Pero no compartimos que se pretenda señalar a la inmigración como la causa principal de los problemas que sufren hoy nuestros servicios públicos", ha apuntado.