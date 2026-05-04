Rechazada la propuesta de PSN y Contigo de posponer el debate de la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas

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PAMPLONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha rechazado el escrito presentado por PSN y Contigo-Zurekin que pedía que la proposición de ley foral de UPN para evitar el cierre de aulas en la red educativa concertada no se incluyera en el orden del día de una sesión plenaria hasta no haber recibido el dictamen del Consejo de Navarra que han solicitado tanto socialistas como Contigo. Así, este debate tendrá lugar en el pleno del 14 de mayo.

En concreto, han votado en contra de posponer el debate en pleno el presidente del Parlamento, Unai Hualde (Geroa Bai), el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), la secretaria primera, Yolanda Ibáñez (UPN), y el secretario segundo, Adolfo Araiz (EH Bildu). La vicepresidenta Primera, Maite Esporrín (PSN), ha votado a favor de que se retrasara el debate hasta tener el informe del Consejo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que la formación regionalista "ha medido y ha valorado mucho la presentación de esta proposición de ley", que "está dando una oportunidad al sistema educativo navarro". "Sin ella, el consejero Carlos Gimeno habría campado a sus anchas", ha dicho, para afirmar que "se le ha torcido el plan al señor Gimeno". "Lo que ha hecho Gimeno es una barbaridad, que va en contra de los derechos y del propio sistema educativo navarro", ha añadido.

Esparza ha señalado que el consejero "ha querido paralizar el proceso de la proposición de ley" y el PSN y Contigo "han trasladado una solicitud para bloquear y para esperar a que venga un informe del Consejo de Navarra en relación a esta proposición de ley, lo que no han conseguido". "Es urgente dar una solución a esta cuestión", ha dicho, para pedir al consejero que "reflexione y escuche" ya que "el 72% de los parlamentarios navarros está en contra de la decisión que ha tomado Gimeno y hay unidad sindical en contra; igual te tienes que plantear si no te estás equivocando".

La socialista Ainhoa Unzu ha incidido en que han solicitado al Consejo de Navarra un dictamen sobre la proposición de ley de UPN para saber si "se adecua a la legalidad o no" y que por esta razón hoy en Mesa y Junta han pedido que no se celebre el debate y la votación de esta proposición de UPN "hasta no tener la opinión del máximo órgano consultivo", una petición que se ha rechazado "de forma profundamente irresponsable".

Según ha dicho, "si se está buscando el blindaje de la concertada, al más puro estilo de Ayuso, no podemos comprender que pueda ser facilitado por grupos que se autodenominan de izquierdas o progresistas". "Están eligiendo seguir adelante sin seguridad jurídica, con todas las consecuencias que pueda acarrear", ha dicho, para afirmar que "con los socios siempre estamos hablando de éstas y de otras muchas cuestiones, por lo que tendrán que recapacitar tanto Geroa Bai como EH Bildu si realmente quieren seguir defendiendo lo que se había acordado de esa defensa férrea de la educación pública".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que siguen analizando la proposición de ley, que "ya dije que tiene cosas que no nos gustan" y que votaron la urgencia de su tramitación y "no vamos a votar ahora que se detengan los plazos". Tras afirmar que les parece bien que PSN y Contigo-Zurekin hayan solicitado un informe al Consejo de Navarra, ha dicho que "es cierto que hoy estamos a 4 de mayo y si aprobamos la urgencia precisamente en su día fue porque es un tema urgente, ya solo por cuestión de plazos".

Aznal ha comentado que "no nos gusta la ley de UPN y no nos gusta la decisión que había tomado el consejero de Educación". "Es una temeridad tomar decisiones de este calado de forma precipitada y sin consenso; es un Gobierno en minoría y esta decisión que ha tomado el Departamento de Educación, como se ha evidenciado en tantos debates que han tenido lugar aquí, está avalada por 14 parlamentarios de 50", ha dicho, para afirmar que desde EH Bildu "siempre" tienen la mano tendida "para hablar, para pactar, para sentarnos, para negociar".

Por su parte, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha defendido que no se posponga el debate de la ley, "creemos que es un debate de urgencia" ya que, ha expuesto, "nos preocupan los efectos" de la decisión del Departamento de Educación, que "está afectando a familias, a niños y niñas, que en estos momentos no están viendo recogida su demanda por la decisión que ha tomado Educación".

Ha instado al Departamento a que "corrija del todo la decisión que tomó hace unas semanas de cerrar 33 aulas del sistema educativo navarro", también en la red concertada. "La solución no está en manos de UPN, la solución tiene que estar en manos del Departamento de Educación, la solución tiene que ser atender la demanda de las familias, de los niños y las niñas, que ahora mismo no están siendo atendidos", ha dicho, para mostrar "mano tendida" por parte de Geroa Bai para "dar solución a esta situación".

El portavoz del PPN, Javier García, ha manifestado que apoyarán, "como no puede ser de otra forma", la moratoria, que no obstante ha dicho que "es insuficiente". "Nosotros lo que estamos haciendo es estudiar la presentación de una ley que garantice esos recursos económicos y educativos a la red pública y concertada y que no se eliminen líneas, que no se recorte en educación y que esos recursos económicos se trasladen a la reducción de los ratios, que creo que es fundamental", ha dicho, para exponer que presentarán la ley de garantía jurídica para la financiación de los centros educativos.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha considerado una "gran temeridad" la que han cometido UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Vox en la Mesa y Junta de Portavoces al evitar que se posponga la tramitación de la proposición de ley de UPN hasta contar con el dictamen del Consejo de Navarra que han solicitado PSN y Contigo-Zurekin; una proposición de ley de la que Guzmán ha hecho una valoración "absolutamente negativa" por sus "grandes afecciones" a las dos redes educativas.

Según ha dicho, el texto de UPN "busca en uno de sus artículos condicionar la planificación educativa del Departamento de Educación en base a los deseos y a las necesidades de las patronales de la educación privada o concertada" y "busca generar analogías simétricas entre los contextos de la educación privado-concertada y la educación pública en lo relativo a ratios y a la creación y eliminación de unidades". Asimismo, ha criticado, "busca, mediante una moratoria, blindar 14 unidades privado-concertadas que en estos momentos no son necesitadas por el sistema educativo navarro". Según ha lamentado, "las derechas y los nacionalismos están edificando un dique de hormigón para blindar los conciertos innecesarios con la red privado-concertada de Navarra".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha considerado que es una "auténtica falta de respeto" la decisión de Educación de cerrar 14 aulas de la red concertada. "Hay que cerrar una buena planificación del sistema educativo antes de cerrar aulas", ha dicho, para afirmar que apoyarán la proposición de ley para evitar esta medida del departamento, que "afecta solo a la concertada".