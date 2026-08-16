Recibe el alta el menor de 6 años que continuaba ingresado tras el accidente en las piscinas de Viana

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El menor de 6 años, que permanecía ingresado en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el incidente ocurrido el viernes en las piscinas de Viana, fue dado de alta este sábado, según informan desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Once personas, tres de ellas niños, se vieron afectadas el pasado viernes por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana. Seis personas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios y otras cinco personas evaluadas, tratadas y dadas de alta in situ.

En concreto, se trasladaron al Hospital San Pedro de Logroño a dos niños con pronóstico reservado, un niño con pronóstico leve y un adulto con pronóstico leve. Al Hospital de Calahorra se evacuó a un adulto con pronóstico leve, y al Hospital García Orcoyen de Estella a otro adulto con pronóstico leve.

Los tres menores trasladados al Hospital San Pedro de Logroño fueron trasladados posteriormente al HUN. Los pacientes de 4 años y 9 años fueron dados de alta el sábado de observación de Urgencias, mientras que el paciente de 6 años pasó a planta de hospitalización convencional desde la UCI pediátrica. Tal y como han informado desde Salud, ya ha recibido el alta.

El aviso del suceso se recibió a las 17.41 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital avanzado, 4 Ambulancias de soporte vital básico, equipo médico de Viana, equipo médico de Los Arcos, Policía Foral, Guardia Civil -encargada de las diligencias-, técnicos de Protección Civil, bomberos de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado de SOS La Rioja.