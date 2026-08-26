Reciben el alta dos de los trasladados al HUN tras el chupinazo de Noáin y el tercero permanece estable

Imagen del Ayuntamiento de Noáin momentos posteriores al suceso - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tres trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) por quemaduras en extremidades inferiores tras la explosión de varios cohetes entre la multitud durante el inicio de las fiestas de Noáin han recibido el alta médica.

Según han informado desde el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, el tercer herido permanecerá ingresado en hospitalización convencional con quemaduras en las manos y se encuentra estable.

En el centro de salud de Noáin se han atendido a 47 personas con lesiones leves: dolores de oído, lesiones leves y quemaduras. Ninguno ha precisado traslado al hospital.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas en la plaza de los Fueros, ante el balcón del Ayuntamiento de Noáin, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas,