PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Reino Unido una escultura románica de principios del S.XIII, tallada en madera de nogal, que había sido robada hace 47 años de la parroquia de Meoz (Navarra) por un histórico ladrón de piezas de arte religiosas.

Según han informado desde el cuerpo policial, la investigación se inició a mediados de abril de 2026, cuando se tuvo conocimiento de información relevante sobre el robo que se cometió en 1979 en la parroquia de San Pedro de Meoz, donde se sustrajo una virgen tallada en madera.

Durante esa época, numerosas parroquias e iglesias de localidades rurales de España habían sufrido una oleada de robos, "debido a la riqueza del patrimonio cultural y la falta de medidas de seguridad que tenían estos inmuebles".

Tras varias pesquisas, los hechos se le atribuyeron al famoso ladrón especializado en el robo de objetos de arte religiosos, 'Erik el Belga', que tras apropiarse de su botín lo trasladaba por carretera a otros países europeos con mayor demanda para comercializarlo en el mercado del arte y antigüedades.

Realizadas varias gestiones para dar con la trazabilidad de la talla, se constató que había sido expuesta en una importante feria de arte en Maastricht en 2020, pasando por las manos de diferentes anticuarios y coleccionistas de arte hasta que acabó integrada en una colección de arte español en Reino Unido.

VIRGEN ROMÁNICA QUE CONSERVA PARTE DEL DORADO Y POLICROMÍA ORIGINAL

La escultura es una pieza románica de principios del siglo XIII, tallada en madera de nogal, que conserva parte del dorado y policromía original.

Es una imagen mariana medieval que mide 54,7 x 21 x17 centímetros y representa a una virgen sedente, que carece de antebrazos, y la figura del Niño.

Durante el proceso ha sido "fundamental" la colaboración y apoyo de la Policía Metropolitana y la Consejería de Interior de la Embajada de España en Londres.

La pieza ha sido recuperada gracias a la entrega voluntaria de su actual propietario, haciendo posible su retorno a España.

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