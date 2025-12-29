Recuperado un teléfono móvil sustraído en el filtro de seguridad del aeropuerto de Pamplona

PAMPLONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra ha esclarecido un presunto delito de hurto cometido en la zona del filtro de seguridad del aeropuerto de Pamplona (Noáin) y ha recuperado un teléfono móvil de alta gama antes de que el presunto autor abandonara el territorio nacional con destino a Sudamérica.

Según han informado desde el Instituto Armado, los hechos ocurrieron en fechas recientes, cuando se recibió una denuncia por la sustracción de un teléfono móvil, de alta gama, en el área previa al control de embarque del aeropuerto.

La víctima, un trabajador aeroportuario, había depositado el terminal en una bandeja del filtro de seguridad mientras prestaba asistencia a un pasajero con movilidad reducida. Al finalizar dicha ayuda y recoger sus pertenencias, comprobó que el dispositivo había desaparecido.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, se procedió a la revisión de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia de las instalaciones, lo que permitió identificar al presunto autor del hurto.

Las gestiones posteriores permitieron constatar que esta persona había tomado un vuelo de conexión con destino al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde tenía previsto enlazar con un vuelo internacional hacia Quito (Ecuador), acompañado de su familia.

Ante esta circunstancia, se estableció una coordinación entre el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Pamplona y la OAC perteneciente a la UFF-Madrid del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que permitió interceptar al pasajero instantes antes de que embarcara en su vuelo transoceánico. En ese momento, el presunto autor hizo entrega voluntaria del terminal móvil, que se encontraba en perfecto estado de conservación.

El dispositivo, valorado en aproximadamente 600 euros, fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario ese mismo día. El presunto autor fue identificado y quedó a disposición judicial.