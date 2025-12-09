La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social presenta una campaña para sensibilizar sobre la aporofobia

Presentación de la campaña. - RED POBREZA

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado este martes su nueva campaña de comunicación 'Acércate a lo que no ves', realizada en colaboración con la agencia de comunicación EnComunicación y financiada por el Gobierno de Navarra.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Ejecutivo foral, Mari Carmen Maeztu, así como de representantes de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. El objetivo central de la campaña, según ha explicado la Red, es "visibilizar el término de aporofobia -el rechazo hacia las personas pobres por el hecho de ser pobres-, sensibilizar sobre esta realidad y denunciar las formas de estigmatización que sufren las personas en situación de pobreza en su día a día".

Durante la presentación, la Red ha subrayado la importancia de dar a conocer este concepto, "todavía poco identificado socialmente" y ha recordado que "la aporofobia no aparece de manera aislada: es la expresión visible de un problema estructural como es la pobreza".

Según ha señalado Virginia Castillo, miembro de la Comisión Permanente de la Red, la pobreza, "por ser incómoda y difícil de mirar", queda "oculta tras estereotipos o comentarios que se normalizan, reforzando un estigma que afecta directamente a la dignidad y al bienestar de quienes la sufren". "Ese estigma, además, provoca que muchas personas oculten su situación por miedo a ser juzgadas o señaladas", ha indicado.

UNA CAMPAÑA QUE MIRA A LA COTIDIANIDAD

La campaña 'Acércate a lo que no ves' pone el foco en la aporofobia que se produce en las situaciones "más cotidianas". "Cuando hablamos de aporofobia solemos pensar en situaciones de pobreza extrema, como el desprecio hacia personas en situación de sinhogarismo o las críticas hacia quienes no pueden cubrir necesidades básicas. Esto es aporofobia y debe ser condenada", han explicado desde la Red.

No obstante, según han señalado, esta campaña busca visibilizar la aporofobia que existe en esas situaciones más cotidianas: "un rechazo más inconsciente y disimulado, que aparece en escenarios comunes". "En esta campaña hemos querido reflejar este tipo de situaciones cercanas, que a veces pasan inadvertidas, pero donde también se producen -aunque no siempre con intención- formas de rechazo", han añadido.

La campaña utiliza tres imágenes que representan situaciones reconocibles. En la primera imagen aparece un cartel en un ascensor en el que una vecina interpela a otro por no pagar la comunidad. El cartel indica, 'No pagas la comunidad porque no quieres'. Seguidamente, el vecino afectado tacha la frase e indica que "no le llega" y "apela a la comprensión, invitando a mirar más allá del juicio simple", han detallado.

En la segunda imagen, han continuado, aparece un tablón de anuncios en una clase de colegio. En medio de los avisos aparece una hoja titulada 'excursión', se ve una lista con los nombres de los estudiantes que irán al viaje. Uno de los nombres no aparece y a su lado, alguien escribe: "No le apuntas porque no quieres". La frase está tachada y corregida a mano: "No puedo", "¿Te lo cuento?".

En la última imagen, han explicado, en una parada de autobús se simula que alguien ha colgado un cartel donde indica "no llegas puntual al trabajo porque no quieres". La persona afectada lo tacha a mano y le indica "no puedo, voy andando. ¿Te lo cuento?" A estas imágenes se suman tres vídeos basados en las mismas escenas y que cierran con la idea central de la campaña: "La pobreza está más cerca de lo que pensamos. Muchas personas la viven cada día sin que lo sepamos. Mirar sin juzgar es un gran paso para acercarte a lo que no ves. Mira con otros ojos. Acércate a lo que no ves. Aléjate de la aporofobia".