Las Redes de Mayores de Pamplona ofrecen un centenar de actividades gratuitas entre abril y junio

Archivo - Un hombre mayor camina por una galería en el centro de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Redes de Mayores de Pamplona han programado para el segundo trimestre del año más de un centenar de actividades, con el objetivo de ofrecer una propuesta de ocio, deporte y tiempo libre a las personas de más de 65 años de los distintos barrios de la ciudad. La programación, toda ella gratuita, se estructura por barrios, en torno a las once Redes de Mayores existentes en la ciudad. Además, en esta ocasión se han programado también actividades en Buztintxuri y San Jorge.

Las personas interesadas en inscribirse en alguna de las actividades deben llamar al teléfono de atención ciudadana 010 (948420100), desde este lunes 30 de marzo hasta el miércoles 15 de abril. Para las actividades de la Red de Mayores del Casco Antiguo, la inscripción es presencial, en el local de la calle Estafeta, 47. Las plazas de otorgarán por orden de inscripción, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

En estos momentos existen Redes de Mayores en Casco Antiguo, Iturrama, Milagrosa, Ensanche, Mendillorri, Etxabakoitz, Txantrea, Santa María la Real, Azpilagaña y Ermitagaña - Mendebaldea y Rochapea. De todas ellas, cuatro han programado más de una decena de actividades para los próximos tres meses. Se trata del Casco Antiguo (10), Ensanche (11), Rochapea (12) e Iturrama (10). El resto oscilan entre 5 y 9 actividades diferentes. Además, en el barrio de San Jorge se han planteado tres propuestas de tiempo libre y en Buztintxuri, otras dos.

Entre las acciones organizadas hay bailes, bingos, paseos, talleres de activación de la memoria y para eliminar la brecha digital, charlas y cine fórum, por ejemplo. La oferta completa por barrios puede consultarse en el folleto editado por el Ayuntamiento de Pamplona. El objetivo es "ofrecer alternativas de encuentro y socialización todas las semanas y, a ser posible, todos los días de la semana".

En concreto, en Iturrama habrá paseos saludables y culturales todos los miércoles y viernes. También se han programado encuentros sociales los martes, charlas coloquio los jueves, grupos de lectura los lunes, dinamización de juegos de mesa los martes y jueves, talleres de ajedrez los miércoles y cine fórum los últimos viernes de mes. Pero también habrá talleres de encuentro para mayores en la parroquia los últimos miércoles de mes y un combo activo 2.0 con actividades de musicaterapia e ingenio. Las actividades se realizarán prioritariamente en el local de San Juan Bosco, aunque la parroquia Corazón de Jesús y Civivox Iturrama acogerán algunas de ellas.

La Red de Mayores de Milagrosa ha previsto paseos saludables todos los miércoles, teatro en movimiento los lunes y un combo activo 2.0 los martes. También ha organizado un espacio de encuentro para personas mayores los miércoles de mayo y una charla sobre espalda sana. En este caso, las actividades se repartirán principalmente entre el Centro Comunitario Ilargienea y el Centro Convive Leyre.

En el Casco Antiguo, las actividades programadas varían entre los paseos saludables y temáticos de los lunes, la gimnasia de mantenimiento de los miércoles, la danza de los martes, y la ayuda a las nuevas tecnologías los jueves. Además, los viernes habrá charlas y los domingos bailes. A todo ello se suman el combo activo 2.0, matinés cognitivas los miércoles, juegos mentales y bingo, entre otras propuestas. Todas las actividades se realizarán en el centro de la calle Estafeta, 47.

En el Ensanche, se llevarán a cabo cursos de auxilio tecnológico los lunes, bingo los martes y viernes, tardeo cognitivo los jueves y matiné cognitivo los viernes. Habrá también coro los miércoles, taller de punto y ganchillo los lunes y un ciclo de charlas, entre otras. Las actividades se repartirán entre Civivox Pompelo, el centro Convive Leyre, el salón de actos del Colegio de Médicos y el salón San Francisco de la calle San Fermín.

En Txantrea habrá paseos saludables y auxilio tecnológico los jueves, pero se han programado también otras actividades puntuales como un tardeo, un taller de uso del móvil los martes, varios encuentros de conversación y una charla. En la red colaboran el centro comunitario Salesianas, la biblioteca de Txantrea y el centro Convive-Asociación de Jubilados y Jubiladas Auzotegui.

En Santa María la Real todas las actividades se realizarán en el centro comunitario, ubicado en la calle Mutilva Baja, 19. Habrá paseos saludables los martes y miércoles, tardes de encuentro para personas mayores y bailes los lunes. Además, se ha programado un combo activo 2.0 para los viernes, un taller de estimulación cognitiva, y otro de ejercicios de fuerza.

Para el vecindario de Azpilagaña se han previsto paseos saludables los lunes, teatro en movimiento los miércoles, talleres de memoria y cálculo los martes, y de auxilio tecnológico los miércoles. También habrá un grupo de punto, otro para abordar la jubilación y uno para aprender sobre la diabetes, además de un taller de fisioterapia para familias cuidadoras y un de cuidar y cuidarse. Las actividades se desarrollarán en el centro comunitario del barrio.

La Red de Mayores de Ermitagaña y Mendebaldea ha organizado para este segundo trimestre del año ocho propuestas, que incluyen auxilio tecnológico y matinés cognitivas los lunes; danzas y paseos los martes, un combo activo 2.0 los jueves y sesiones para estimular habilidades motoras básicas los jueves también. Las actividades se desarrollarán en el centro comunitario Ermitagaña y en el centro Convive Ermitagaña.

En Mendillorri habrá danzas, gimnasia de mantenimiento, encuentros para personas mayores, talleres de uso del móvil y combo activo 2.0. Además, se ha programado un taller de piernas cansadas en la tercera edad y otro de rutinas de ejercicios de fuerza. El punto de encuentro para estas actividades será el centro comunitario Mendillorri 2.

En Rochapea de cara a los meses de abril, mayo y junio, se ofertarán a la población mayor de 65 años paseos saludables, matinés cognitivas, entrenamientos cuerpo y mente, y un circuito activo de fuerza, equilibrio y resistencia. Además, habrá sesiones de baile libre, baile en línea, taller de punto y ganchillo, talleres de memoria y jornadas intergeneracionales. El centro comunitario Joaquín Beunza y el Centro Convive San Pedro acogen la programación del barrio.

Por su parte, en Etxabakoitz se ha programado gimnasia mental, actividades de entretenimiento y paseos saludables. También habrá un taller para trabajar el bienestar personal, un combo activo 2.0 y un club de lectura. El punto de encuentro para el barrio será el local de mayores, ubicado en la avenida de Aróstegui, junto a la biblioteca de Etxabakoitz.

DOS BARRIOS MÁS

En esta ocasión, además de las actividades organizadas por las once redes de mayores existentes, se han programado también acciones en otros dos barrios. En concreto, en San Jorge se han previsto actividades en torno al proyecto de jubilación, una visita guiada a la Cámara de Comptos y otra al Archivo Contemporáneo de Navarra. En Buztintxuri se ofertará un curso sobre el uso básico del móvil y bailes.

El folleto de actividades de las Redes de Mayores incluye también información sobre el programa municipal Sube y Baja, y los talleres de 'Cuidando a quienes cuidan' y 'Siempre acompañados'.