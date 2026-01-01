Las Redes de Mayores de Pamplona proponen este mes de enero más de 60 actividades de ocio gratuitas

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Redes de Mayores de Pamplona inician 2026 con una oferta para el trimestre enero- marzo de más de 60 actividades de diversos tipos, de carácter gratuito y dirigidas a las personas mayores de la ciudad. Se han programado propuestas que van desde paseos saludables, a charlas, talleres autogestionados, clubes de lectura, actividades de memoria o auxilio tecnológico.

Como novedad, y para facilitar el proceso de inscripción, a partir del próximo viernes 2 de enero se podrán solicitar plazas a través del 010 (948420100), salvo en el Casco Antiguo donde las inscripciones se harán en el local de mayores de la calle Estafeta 47. La programación detallada se puede consultar en la web municipal donde que alberga el folleto informativo en el que se recoge, además, información sobre los programas Sube y Baja y Siempre Acompañados. Prácticamente todas las actividades darán comienzo en la semana del 19 de enero y tendrán una duración trimestral.

Entre enero y marzo se ofrecen actividades físicas como talleres de fuerza funcional y prevención de caídas, gimnasia de mantenimiento, danza saludable o paseos saludables y, desde el punto de vista cultural talleres de escritura o charlas puntuales. En relación al bienestar emocional se harán talleres de mejora de la comunicación interpersonal en Ensanche y San Juan, de literatura y salud mental en la Rochapea y de Bienestar Personal en Txantrea y Casco Antiguo. También se ofrecen combos activos de propuestas como musicoterapia, ingenio o acción, para ejercitar destrezas. En muchas de las redes están previstas intervenciones específicas de Policía Municipal para abordar cuestiones de seguridad o talleres para personas cuidadoras.

Las Redes de Mayores tratan de crear un entramado de relaciones de barrio para ofrecer un apoyo y cuidado a las personas mayores de 65 años de la ciudad, siempre desde un enfoque respetuoso con sus necesidades e intereses, ha informado el Ayuntamiento. Se trata de auspiciar espacios de encuentro y relación abiertos a la participación con una oferta de actividades de su interés. En estos momentos en Pamplona existen once redes de mayores: Casco Antiguo, Iturrama, Milagrosa, Ensanche, Mendillorri, Etxabakoitz, Txantrea, Santa María la Real, Azpilagaña y Ermitagaña - Mendebaldea y Rochapea. Además, se ha programado un taller en San Juan.

LAS ACTIVIDADES DE ENERO

En enero las redes ofrecen actividades diversas. Como ejemplos, en Iturrama se desarrollará un taller de 'Dudas al móvil' o el taller de escritura de los miércoles; en Casco Antiguo gimnasia de mantenimiento, danza saludable o los bingos de los jueves, y en el Ensanche bailes o sesiones de 'Auxilio tecnológico'. En Mendillorri habrá, entre otras, actividades de entretenimiento y gimnasia metal y en Txantrea cuatro encuentros (dos de ellos en febrero) para trabajar el bienestar personal.

El 'Taller de creatividad y expresión corporal' es una propuesta de Santa María la Real y Azpilagaña busca un hueco todos los martes para ejercitar la memoria, el cálculo, la escritura o la sensibilidad musical. Como últimos ejemplos, 'Wellaging' es lo que propone la red de mayores de Ermitagaña y Mendebaldea para mejorar competencia motoras y cognitivas, y en Rochapea, talleres de punto y ganchillo o de 'Literatura y salud mental'.