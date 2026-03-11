Remírez acusa a UPN de "romper la bilateralidad" Navarra-Estado con su enmienda para suprimir la transitoria cuarta

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha calificado de "bomba de humo" la enmienda presentada por UPN para derogar de la Constitución la disposición transitoria cuarta, que contempla el procedimiento para que la Comunidad foral se integre en Euskadi. Remírez ha afirmado que "cualquier cuestión que afecta a Navarra en términos de autogobierno" debe abordarse con el Estado y ha acusado a los regionalistas de "romper esa bilateralidad".

En respuesta a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha afirmado que "si alguien ha hecho algo por el autogobierno de Navarra es el Gobierno de Navarra liderado por María Chivite, después de cuatro transferencias conseguidas y otras tres que tenemos en negociación con el Estado, después de 20 años sin ningún tipo de transferencia"

Por otro lado, ha indicado que UPN o "no ha pensado bien su iniciativa" o "ha actuado con una profunda irresponsabilidad", ya que se trata de una enmienda "introducida en una reforma constitucional, centrada en una cuestión muy particular de las Islas Baleares". "¿Tan poco respeto merece Navarra para UPN?", se ha preguntado.

Asimismo, ha destacado que "la relación de Navarra con el Estado es en términos de bilateralidad", por lo que "cualquier cuestión que afecta a Navarra en términos de autogobierno", especialmente en el ámbito de una reforma constitucional "que afecta directamente a la Comunidad foral", exige previamente "una relación bilateral entre las instituciones navarras y el Estado".

"Romper esa bilateralidad es poner en riesgo nuestro autogobierno y nuestros derechos históricos. Y quiero pensar que ha sido fruto de la ignorancia o de la incapacidad técnica y jurídica de UPN para plantear esta cuestión", ha manifestado.

Para el portavoz del Gobierno, si se trata de "una acción deliberada para poner en cuestión la bilateralidad de la relación entre el Estado y la Comunidad foral", significa que UPN "ha dejado de ser un partido foralista hace mucho tiempo".