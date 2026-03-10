UPN pide derogar la disposición transitoria de la Constitución que permite la incorporación de Navarra a Euskadi

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha planteado la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que "mantiene abierta de forma indefinida la puerta para la integración de Navarra" en la Comunidad Autónoma Vasca. La formación regionalista presenta esta iniciativa en forma de enmienda a la propuesta de reforma constitucional presentada en el Congreso de los Diputados por el Parlamento Balear para que la isla de Formentera tenga representación y pueda elegir senador propio en unas elecciones generales.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado este martes en rueda de prensa que se trata de una iniciativa con la que "está de acuerdo una mayoría amplia de navarras y navarros que desean que Navarra siga siendo una Comunidad foral integrada en la nación española" y no "parte de una entelequia o supuesta nación vasca". "Y no una parte de una entidad que nunca ha existido ni como realidad jurídica, ni política, ni institucional, ni social", ha manifestado.

Según ha indicado Ibarrola, "dicha disposición mantiene abierta de forma indefinida la puerta para la integración de Navarra en otra comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma Vasca, proyectando sobre el marco institucional navarro una incertidumbre que no se corresponde con la voluntad mayoritaria y sostenida de la sociedad navarra". "A nadie le sorprenderá que UPN pida suprimir esta amenaza que se cierne sobre nuestra realidad política e institucional", ha remarcado.

"Creemos que hay que presentar esta iniciativa porque se debe mandar un mensaje claro en un momento en el que el independentismo vasco está creciendo hasta convertirse en segunda fuerza en esta comunidad. Un momento en el que EH Bildu y Otegi deciden y condicionan gobiernos, el gobierno de Chivite, el gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Desde la izquierda abertzale, ha continuado, "se vuelve a reivindicar la anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca y la creación de una República Vasca". "Están más envalentonados que nunca para ello, más empoderados para ello", ha señalado, tras apostar por "cerrar la puerta a las ensoñaciones independentistas", que "tratan de engañar a la ciudadanía navarra confundiendo foralidad con soberanismo o con independentismo". "Que se olviden de incluir a Navarra en ningún proyecto separatista", ha reclamado.

A su juicio, "la mejor forma de defender el régimen foral de Navarra es apoyar la supresión de la disposición transitoria cuarta", ya que "no se puede ser foralista y permitir una vía para ser otra cosa diferente a una Comunidad foral y diferenciada". "Por eso, pedimos desde aquí el apoyo de cuantas formaciones se autoproclaman foralistas y creen en una Navarra foral e integrada dentro de España", ha manifestado, tras considerar que mantener "una transitoriedad de 48 años" es "un sinsentido y una contradicción que debe eliminarse".

Ha añadido Ibarrola que "estamos hartos de que décadas después siga vigente un mecanismo insólito, sin parangón, excepcional, introducido para contentar al nacionalismo vasco, que ni siquiera pide ya su activación porque sabe cuál sería el resultado". "El compromiso de UPN con la supresión tiene tantos años como vigencia ha tenido una disposición que se planteó de forma transitoria, pero que ha continuado de manera incomprensible a lo largo de 48 años", ha apuntado, tras destacar que "transitorio significa temporal, provisional, pasajero, entre otras acepciones".

Ha explicado Ibarrola que "la Constitución española se ha reformado solamente en tres ocasiones, pero siempre" con "cuestiones muy puntuales en las que creíamos que no tenía excesivo encaje" la propuesta que ahora plantean, por lo que no procedía "en aquel momento mezclar cuestiones". Sin embargo, ahora "tiene encaje perfectamente".

"UPN ha sido muy respetuoso con las anteriores reformas de la Constitución, que nada tenían que ver con cuestiones que afectan al sistema institucional autonómico de España y al propio modelo de Estado", ha subrayado, tras añadir que ahora "es momento de impulsar nuestra iniciativa". "Es una oportunidad que entendemos histórica para Navarra", ha apuntado.

Según Ibarrola, "lo que UPN propone ya lo propuso el Consejo de Estado en su informe de 2006, que muchos seguro olvidan". "Un informe solicitado por el propio Gobierno de España sobre modificaciones constitucionales, entre ellas la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas en la Carta Magna", ha añadido. Un informe "que habla de la singularidad del caso de Navarra y que reconoce que la Lorafna remite inequívocamente a la disposición adicional primera de la Constitución española".

En respuesta a los medios de comunicación, ha subrayado que "los plazos los definirán, yo creo que ya a lo largo de esta semana, en el Congreso de los Diputados, pero creemos que va a ser relativamente pronto". "Y no hemos hablado con otros partidos", ha señalado, tras considerar que "los partidos que quieren seguir como lo que somos en este momento, una comunidad diferenciada, singular y dentro del país que se llama España, tendrán que apoyarla".

"En aquel momento fue una concesión al Partido Nacionalista Vasco. Creo que después de 48 años ya es hora de que no sigamos en un limbo que parece no tener fin. Desconozco qué van a hacer otros partidos", ha dicho.

En cuanto al procedimiento, ha explicado que "la mesa del Congreso de los Diputados tendrá que decidir primero si acepta o no la enmienda". Y si acepta la enmienda, se debatirá en el Congreso de los Diputados. "Entendemos que va a ser pronto, pero no sabemos todavía fechas concretas, pero creemos que de forma bastante rápida", ha incidido.

En este sentido, ha señalado que "nosotros hemos sido siempre muy respetuosos con aceptar debates de parlamentos o de otros partidos" y que "me sorprendería" que no se aceptara, "cuando menos, el debate" de la enmienda. "Yo espero y confío en que la cortesía democrática haga que al menos haya un debate", ha apuntado.

En caso de no aceptarse la enmienda, ha asegurado que "nosotros no vamos a renunciar nunca a eliminar la disposición transitoria cuarta". "No vamos a renunciar de ninguna manera", ha manifestado, tras subrayar que "buscaremos la manera".