Remírez dice que Educación avanza conforme a los plazos previstos para implantar el grado de gaita navarra

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que el departamento de Educación "está avanzando con normalidad y conforme a los plazos previstos en el proceso para implantar el grado profesional de gaita navarra en toda la Comunidad foral". "No se ha producido ningún retraso ni ningún incumplimiento de los compromisos adquiridos", ha dicho.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno después de que esta semana un gaitero de Artajona fuera desalojado del Departamento de Educación al pedir la implamantación de estos estudios, Remírez ha comentado que "la convocatoria de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de música para el curso 2026-2027, que comienza ahora, fue aprobada por resolución del 13 de febrero de 2026, pero su preparación y organización ya comenzó a principios de diciembre de 2025".

En este sentido, ha dicho que "cualquier modificación normativa que incorporase nuevas especialidades tenía que estar aprobada antes de ese momento para poder aplicarse a las pruebas celebradas en junio de 2026". "Esta circunstancia fue comunicada expresamente el 19 de noviembre del año 2025 a la persona promotora del centro privado de enseñanzas artísticas profesionales de música de Irabia-Izaga, que además forma parte del Grupo de Gaiteros que posteriormente compareció en el Parlamento de Navarra", ha añadido.

Así, Remírez ha recalcado que "desde ese momento se explicó que la modificación normativa no podría tener efectos para el curso 2026-2027, y que el objetivo era que estuviera plenamente operativa para la convocatoria correspondiente para el curso 2027-2028". "Y ese compromiso continúa plenamente vigente por parte tanto del departamento de Educación como del Gobierno de Navarra", ha afirmado, para exponer que "el departamento trabaja en la definición y la compilación del repertorio específico necesario para esta especialidad". Ha añadido el portavoz que "próximamente la propuesta será remitida al Portal de Transparencia".

Remírez ha manifestado que se trata de "crear desde cero toda la regulación académica necesaria para incorporar la gaita navarra a las enseñanzas profesionales de música, es decir, el currículo, el repertorio, la estructura formativa y su encaje en la normativa actualmente vigente". "Por tanto, el departamento de Educación continúa desarrollando el procedimiento con rigor administrativo y dentro de los plazos previstos", ha reiterado.