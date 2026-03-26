Remírez dice que la iniciativa de UPN para derogar la transitoria cuarta "pone en riesgo" el autogobierno

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública, Javier Remírez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que la iniciativa de UPN para suprimir la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que recoge la posibilidad de la incorporación de Navarra a Euskadi, es una "chapuza jurídica" que además "pone en riesgo" el autogobierno de la Comunidad foral.

En respuesta a una interpelación formulada por UPN en el pleno parlamentario, Remírez ha señalado que esta iniciativa "no refuerza de ninguna manera el autogobierno de Navarra, la pone en riesgo, porque podrían cuestionarse otros elementos fundamentales como, por ejemplo, la disposición adicional primera de la Constitución, que reconoce y ampara nuestros derechos históricos".

A su juicio, "con su chapuza jurídica", UPN ha "abierto la caja de Pandora". "Con la irresponsabilidad de UPN, lo que está en juego es el respeto a las reglas del autogobierno de Navarra", ha indicado, tras criticar que "lo que promovieron en el Congreso es una modificación constitucional que afecta directamente a Navarra sin Navarra" y ahora "plantea una proposición de ley en el Parlamento de Navarra pero igualmente de manera unilateral y sin ningún tipo de diálogo político".

A su juicio, UPN "no busca el diálogo y el acuerdo, busca simplemente la confrontación", y ha planteado por qué durante sus años de gobierno no impulsó esta iniciativa. Según Remírez, hoy es la disposición transitoria cuarta, "pero mañana puede ser cualquier otra". "Y entonces, ¿qué van a decir cuando Vox y el Partido Popular planteen la derogación de la disposición adicional primera de la Constitución?", ha planteado.

Según Remírez, el trabajo del Ejecutivo "por defender el autogobierno es algo incuestionable" y cuenta con "una hoja de ruta bien definida" en esta materia. En este sentido, ha destacado que "frente a décadas de parálisis, desde la llegada del Ejecutivo liderado por María Chivite en 2019 se han conseguido desbloquear y avanzar en cuestiones que llevan lustros pendientes" en materia de competencias. Además, ha remarcado que actualmente se están negociando las transferencias de I+D+i, becas y la de Inspección laboral y de Seguridad Social. "Quédense ustedes con el ruido y con los debates estériles del siglo pasado", ha trasladado a UPN.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el socialismo navarro apoya el desarrollo foral de Navarra cuando saca tajada" y que "cuando no saca tajada, se posiciona en contra o se abstiene". En este sentido, ha destacado que hasta este momento, el PSN "había trasladado que la transitoria cuarta correspondía a otros momentos anteriores, dando a entender que apoyarían su eliminación, pero sorpresa: si no sacan tajada veremos qué votan". "Si es un anacronismo, si responde a un contexto histórico que hoy no existe, ¿por qué no votan a favor de su derogación?", ha planteado, tras preguntar si "quieren utilizar esto también como moneda de cambio más adelante en el futuro".

La parlamentaria de PSN Ainhoa Unzu ha subrayado que "es incuestionable el compromiso del PSN en la defensa de una Navarra plural dentro de España y creciendo siempre en competencias y autogobierno para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía navarra". A su juicio, UPN "intenta otra vez agitar nuevamente ese discurso del miedo, presentando a Navarra como si estuviera en riesgo permanente y recurriendo al ya manido 'que vienen los vascos'". Según Unzu, este debate no está entre "las preocupaciones reales de la ciudadanía navarra".

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha explicado que "la disposición transitoria cuarta no ha sido nunca nuestro modelo de relación con el resto de los territorios forales, porque queremos que sea una relación de igual a igual", y la propuesta de UPN "supone, una vez más, un recorte del derecho a decidir de la ciudadanía navarra". "Olviden los mantras de siempre, nosotros no hacemos ningún planteamiento anexionista, no tenemos ninguna intención de activar la disposición transitoria cuarta. Nosotros reivindicamos a Navarra como sujeto político. Y Navarra será lo que decidamos los ciudadanos navarros", ha señalado, tras añadir que "son las fuerzas de la derecha las que hablan de anexión".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha considerado que "derogar la transitoria cuarta supone quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra". "La transitoria cuarta no obliga nada a nadie, pero quitarla sería quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra", ha manifestado, tras plantear "a estas alturas, qué problema tiene UPN con la transitoria cuarta". "Su problema puede ser que haya una mayoría que no piense como ellos", ha indicado.

Desde el PPN, Javier García se ha mostrado "favorable" a la supresión de esta disposición y ha remarcado que "entiendo que el Partido Socialista ahora se sienta cómodo en ese argumentario del nacionalismo". A su juicio, los socialistas "ya prácticamente no se diferencian en nada con respecto a lo que defiende Bildu". "Al final todo es tragar, tragar y tragar, porque se vive muy bien bajo el Palacio de Navarra", ha criticado. "Lo que pido es coherencia. No se la puedo pedir a quien no la tiene, al Partido Socialista, pero quizás sí a otros grupos", ha dicho.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "no somos nacionalistas", pero "no tenemos el más mínimo problema en dar la voz a la ciudadanía de Navarra, del Estado español y de cualquier parte del mundo". "La disposición transitoria cuarta es uno de los pocos mecanismos democráticos que contiene la Constitución española de 1978. ¿Por qué vamos a quitarlo?", ha planteado, tras añadir que "si queremos hablar de la Constitución, vamos a abrir ese proceso constituyente que el conjunto de la izquierda española llevamos reclamando décadas para transitar hacia otro modelo más justo, más solidario".

En nombre de Vox, Emilio Jiménez ha señalado que Navarra "no necesita mecanismos transitorios que cuestionen su estatus, porque su identidad política ya está plenamente definida en nuestro reglamento jurídico". "Esa disposición transitoria cuarta introduce un elemento de incertidumbre. Abre esa puerta a una posible integración de Navarra en el País Vasco", ha indicado, tras destacar que "ningún otro territorio de España tiene incorporada en la Constitución una cláusula que contemple su eventual desaparición como comunidad diferenciada".