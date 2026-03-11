Remírez dice que la inversión de Hithium se debe al "contexto favorecedor" de Navarra:"No nos comparamos con otras CCAA"

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que la decisión de la empresa china Hithium de implantarse en Navarra ha sido posible por el "contexto favorecedor" de Navarra.

En relación a la postura de Euskadi sobre la decisión de Hithium -ya que esta Comunidad también aspiraba junto con otros territorios a atraer la inversión de esta empresa china-, Remírez ha afirmado que "no nos comparamos con otras comunidades" y que "no vamos a compararnos con una comunidad autónoma con la cual, por cierto, tenemos una magnífica relación".

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha remarcado que "nosotros no miramos a otras comunidades autónomas, ni miramos a Aragón, ni miramos a Euskadi, ni miramos a La Rioja, si no es para colaborar".

"Otros se empeñan en compararnos con otras comunidades autónomas y hemos visto que, frente a los fuegos de artificio que algunos planteaban -y no me refiero al País Vasco, me refiero a ciertos sectores de opinión que nos comparaban con otras comunidades autónomas-, hay un trabajo serio, hay un trabajo riguroso, hay un trabajo discreto que tiene como resultado este tipo de noticias. Es una noticia buena y otras que vendrán, sin duda, mucho mejor", ha apuntado.

Según Remírez, esta "no es la primera inversión", en referencia a "la inversión de Volkswagen de más de 1.000 millones de euros, la mayor inversión industrial que hemos tenido en la Comunidad foral, hoy Volkswagen tiene una perspectiva de crecimiento y de empleo futuro frente a las noticias agoreras que vimos por parte de sectores políticos, mediáticos y económicos que decían que poníamos en riesgo la industria de esta comunidad".

"Nosotros no vamos a compararnos con una comunidad autónoma con la cual, por cierto, tenemos una magnífica relación, también colaboración interinstitucional, a nivel de innovación, a nivel de desarrollo industrial, como es el País Vasco, y que demostramos ayer en la comparecencia conjunta que hubo entre el Lehendakari Pradales y la presidenta Chivite. Una comunidad con la que, por cierto, tenemos un protocolo firmado con más de 42 materias desde la bilateralidad, en el respeto institucional. Por tanto, a partir de ahí, nosotros no vamos a compararnos", ha apuntado.

Ha añadido Remírez que "sin duda, celebraremos cualquier buena inversión que llegue al País Vasco, como no puede ser de otra manera, pero nosotros, lógicamente, como Gobierno de Navarra, miramos por Navarra, fomentamos y ponemos en valor Navarra como un lugar atractivo para invertir y en eso nos centramos, no nos comparamos con otras comunidades autónomas".

Remírez ha respondido que si circunscribiéramos "a una sola cuestión esta inversión, yo creo que nos equivocaríamos". En este sentido, ha subrayado que "el ecosistema virtuoso de la Comunidad foral en materia de estabilidad institucional, de apuesta por la innovación, de crecimiento del empleo, de crecimiento económico, de un ecosistema donde el aspecto educativo y de centros de formación profesional son claves también" es "lo que genera un contexto favorecedor y favorable a que haya inversores internacionales, además de alto valor competitivo, que piensan en Navarra como una comunidad activa para invertir".

En cuanto a la futura sede de la empresa, Remírez ha contestado que "cuando ya tengamos noticias concretas" al respecto, "se dirá, por supuesto".

Remírez ha añadido que "estamos hablando de una gran inversión industrial vinculada, y esto es una cuestión clave, a uno de los sectores que van a marcar la economía europea en las próximas décadas, como es el de almacenamiento energético y la movilidad eléctrica".

"De nuevo, Navarra se sitúa en la vanguardia del sector industrial del presente, pero sobre todo del futuro, con sectores de alto valor añadido, sostenibles y con un buen y gran impacto en materia de empleo", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que "el proyecto presentado es algo más de los 400 millones de euros de inversión y 700 puestos de trabajo directo". "La presidenta Chivite ya lo expresó ayer con una frase que resume a la perfección lo que está ocurriendo en Navarra: es la historia de un éxito. Y lo es porque estas inversiones no son fruto de la casualidad", ha subrayado.

A su juicio, "son el resultado de años de trabajo, de una clara estrategia y hoja de ruta propia, y de un ecosistema industrial, económico y tecnológico que nos sitúa a Navarra como uno de los territorios más competitivos de Europa y, por lo tanto, más atractivos para las inversiones".

"A la vista está una serie de factores que informan esta situación virtuosa. Por ejemplo, la estabilidad institucional y presupuestaria de Navarra, con la aprobación de las diferentes leyes de presupuestos y que contrasta frente a la inestabilidad institucional que observamos en otras comunidades autónomas. También que Navarra sea la comunidad con menor tasa de endeudamiento del conjunto del Estado, y que mantengamos la máxima calificación crediticia, una solvencia que es lo que genera confianza y seguridad en quienes deciden intervenir aquí", ha afirmado.

También ha mencionado el "contexto de crecimiento económico", ya que "Navarra está previsto que crezca este año un 2,4% y que avance" a una situación de prácticamente "pleno empleo", en un contexto "en el cual están creciendo los salarios por encima de la inflación".

Pero si hay una cuestión "que determina especialmente nuestra capacidad para atraer inversiones estratégicas es nuestra apuesta y el cuidado sostenido a nuestra industria y a la innovación".

"Navarra hoy es la comunidad autónoma con mayor porcentaje del PIB destinado a I+D de España con un 2,34% y esto nos coloca, por tanto, como una de las regiones más innovadoras de Europa, que ha sido reconocida por parte de la Comisión Europea como uno de los 11 focos de excelencia de innovación del continente", ha remarcado.

Por tanto, "estamos hablando de una serie de factores de mejora de empleo, de crecimiento económico, de dinamismo empresarial, de control de deuda, de estabilidad institucional y una apuesta constante por la innovación informa esta noticia buena que hemos tenido" y a la que "seguramente seguirán otras en el futuro".

Por ello, esta inversión "es clara muestra de que Navarra tiene su propia hoja de ruta, clara y propia, para atraer inversiones que consideramos estratégicas, centradas en reforzar nuestra industria".

"Este gobierno y Navarra en su conjunto está demostrando que la estabilidad institucional, el trabajo riguroso y serio y las políticas públicas que apuestan por el conocimiento y la cohesión social provoca que la competitividad mejora, eso atrae inversiones y eso es lo que seguiremos trabajando para que Navarra siga por este camino", ha manifestado.