Remírez responde a Ibarrola (UPN) que es "una auténtica losa" para su formación y dice que esperan "muy poco" de ella

Archivo - Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, es "una auténtica losa para el liderazgo político de su formación" y ha indicado que esperan "muy poco" de ella.

Remírez ha sido preguntado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno por las palabras de Ibarrola diciendo que "la corrupción es la mayor losa política del Gobierno de Navarra". "Si algo demuestra la señora Ibarrola es que carece de cualquier proyecto político, porque no tiene ninguna propuesta alternativa", ha dicho.

El portavoz del Ejecutivo ha pedido a Ibarrola y a UPN que "recojan la mano tendida que siempre tiene el Gobierno de Navarra". "Somos un Gobierno en minoría, somos ambiciosos, tenemos una línea clara de política progresista, pero buscamos el apoyo mayoritario", ha dicho, para añadir que "tenemos encima la mesa leyes que son absolutamente fundamentales, no solo de legislatura, sino para las siguientes décadas".

A este respecto, ha añadido Remírez que estas leyes "exigirían, si tuviésemos enfrente una oposición constructiva y razonable, que pudiera recoger la mano tendida por el Gobierno y buscar el máximo consenso posible". "Pero desgraciadamente, la señora Ibarrola está subordinada absolutamente al PP, a la estrategia de radicalización extrema y alejada de lo que es la política útil", ha señalado.

"Dudo mucho que los votantes de UPN quieran esa estrategia, lo que quieren es precisamente que se practique la política útil, cosa que la señora Ibarrola no está practicando desde el principio", ha manifestado.

Por otro lado, preguntado por el anuncio del PPN de trasladar a la Oficina Anticorrupción las relaciones del Gobierno de Navarra con empresas chinas, ha indicado que "el Partido Popular está en esa dinámica destructiva y absolutamente antinavarra". "Estamos acostumbrados a que el señor Sayas haga incursiones en Navarra para volver enseguida a Madrid, y únicamente viene a insultar, a perjudicar a los navarros y a las navarras, a poner piedras en el camino del desarrollo de nuestra Comunidad", ha dicho.

Ha afirmado Remírez que "las actuaciones que tiene el Gobierno de Navarra para atraer inversiones van a continuar sin ningún tipo de complejo, porque se guían por el cumplimiento estricto de la normativa". "Vamos a buscar inversores donde haga falta para que vengan a Navarra, porque Navarra es una tierra atractiva; ya han venido y van a venir muchos más todavía para crear proyectos de futuro", ha asegurado.

El portavoz del Ejecutivo ha comentado que el secretario general del PPN "tiene que irse con su discurso a la calle Génova". "No queremos ese discurso en Navarra. Navarra lo que quiere es política útil, tranquilidad y políticos que contribuyan a su desarrollo, no políticos que estén más preocupados de hacer méritos en sus jefes de Madrid que de aportar algo a la tierra donde han nacido", ha concluido.