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PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha realizado una valoración "positiva" de la medida aprobada por el Gobierno central de subir el salario de los empleados públicos un 4,5% y que "va a tener un impacto directo, prevemos, en torno a 47.000 empleados y empleadas públicos en la Comunidad foral; 35.500 en la Administración foral del Gobierno de Navarra, 4.000 de la Administración General del Estado en la Comunidad foral y 7.500 empleados públicos y empleadas públicas de las distintas entidades locales".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha considerado una "buena noticia" dicha subida salarial, que "va en la línea de la apuesta del Gobierno de Navarra de adecuar las retribuciones a lo que es el incremento del coste de la vida". "También va a tener una repercusión en la mejora de los servicios públicos", ha dicho.

En lo que afecta al Gobierno foral, ha dicho el consejero que "es una cuestión que estaba ya presupuestada". "Calculamos que este incremento retributivo en el año 2027 supone aproximadamente 99.200.000 euros, de los que 89.720.000 corresponden al incremento del 4,5% y 9.480.000 corresponden al 0,5% adicional previsto desde el año 2026, que se regulará y se habilitará legalmente a primeros del año que viene", ha indicado.

Ha señalado que la medida tendrá un "impacto directo" en los 3.000 profesionales de la enseñanza concertada, "porque ha sido precisamente con este Gobierno, liderado por María Chivite, cuando se han alineado las retribuciones del personal de la enseñanza concertada y su actualización a los incrementos que se hacen por parte del Gobierno de Navarra para sus propios empleados y empleadas públicos".