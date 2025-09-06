Un reportaje sobre la concienciación en la prevención del suicidio, ganador del I Premio de Comunicación NaPRESUI

De acuerdo a los datos de la comisión interinstitucional, en lo que va de año, 30 personas han fallecido por suicidio en Navarra

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y como cada año, la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas en Navarra (NaPRESUI) ofrece un balance y, por primera vez, el fallo del I Premio de Comunicación NaPRESUI, que ha recaído en un reportaje periodístico que conciencia a la población sobre la prevención del suicidio.

En lo referente a los datos, en este 2025, entre el 1 de enero y el 19 de agosto, 30 personas han fallecido por suicidio en Navarra. En todo el año 2024 fueron 58 personas las que se suicidaron en Navarra, 5 menos que el año anterior.

Navarra cuenta desde 2014 con la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas en Navarra (NaPRESUI) con el objetivo de "prevenir y mejorar la respuesta ante las conductas suicidas por parte de todas las instituciones, medios de comunicación y agentes sociales". En los últimos meses, la comisión está trabajando para actualizar el protocolo vigente desde 2014, "referente en todo el Estado", destaca el Gobierno foral en un comunicado.

Entre las acciones relacionadas con la comunicación del suicidio, el año pasado NaPRESUI impulsó el I Premio de Comunicación NaPRESUI con el objetivo de reconocer trabajos de comunicación responsable en torno al suicidio en la Comunidad foral. La periodista Carmen Remírez Barragán, con un reportaje publicado en Diario de Navarra bajo el título 'Navarra ha activado 626 códigos suicidio en dos años, 62 de ellos en menores', es la ganadora del I Premio de Comunicación NaPRESUI. El jurado también ha otorgado dos accésits: a la periodista Beatriz Castillejo, por una entrevista en Navarra Televisión, y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella, por su proyecto 'Di Prevención'.

El jurado ha destacado la calidad de todos los trabajos presentados, "una muestra de que cada vez se habla más y mejor sobre el suicidio en muy diversos ámbitos". Además, el jurado subraya que cumple con todos los puntos del decálogo presentado en noviembre de 2024 por NaPRESUI sobre cómo abordar la realidad del suicidio desde los medios de comunicación. La entrega del premio tendrá lugar en noviembre, en el marco de los actos del Día Internacional del Superviviente al Suicidio. La persona ganadora recibirá una obra de arte denominada 'Soluciones', diseñada, elaborada y donada para este galardón por el artista Íñigo Aristegui.

El plazo para la presentación de candidaturas para la segunda edición de este galardón, de carácter anual, ya está abierto y finaliza el 1 de agosto de 2026.

Con motivo de esta fecha, a lo largo de la semana que viene tendrán lugar en Navarra varios actos para recordar que el suicidio es una realidad que se puede prevenir.

LA COMISIÓN Y TELÉFONOS DE CONTACTO

La Comisión está formada por agentes sociales e institucionales que abordan el suicidio desde los diferentes ámbitos que conforman su realidad: representantes de distintas áreas del Gobierno de Navarra -Salud, Educación, Derechos Sociales, Presidencia e Interior y Políticas Migratorias-, entidades sociales y profesionales -asociación Besarkada-Abrazo, Teléfono de la Esperanza, profesionales de la comunicación y activistas sociales-, policiales -Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona- así como miembros del 112, Instituto Navarro de Medicina Legal (INML), Ayuntamiento de Pamplona, Federación Navarra de Municipios y Concejos. La comisión está dirigida por el Departamento de Salud, y la preside el director general de Salud, Antonio López, y a ella asisten también representantes de Salud Mental y de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.

Desde el Gobierno de Navarra se recuerda que, en caso de tener ideas de suicidio, es fundamental contarlo y solicitar la ayuda necesaria. Para ello se puede llamar al 024, al Teléfono de la Esperanza (948 24 30 40) o a Emergencias (112). En Navarra también se puede contactar con Besarkada-Abrazo (622 207 743) para el apoyo de otras personas supervivientes o el acompañamiento del duelo.