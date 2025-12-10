La representación navarra de la Junta de Transferencias avala por unanimidad el traspaso del tramo navarro de la AP-68

Reunión de la representación navarra de la Junta de Transferencias celebrada en el Palacio Foral. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La representación navarra de la Junta de Transferencias ha avalado este miércoles por unanimidad el traspaso a Navarra de la titularidad de los tramos de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurren por territorio de la Comunidad foral y de las funciones y servicios asociados al mismo. De igual modo, se prevé que en próximas fechas dicho acuerdo sea ratificado por la Junta de Transferencias Navarra-Estado.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha agradecido la "disposición y apoyo" de los grupos políticos navarros, así como al Gobierno de España su "diligencia".

Se creará una Comisión Técnica, integrada por igual número de representantes de la Comunidad Foral de Navarra y de la Administración del Estado, para establecer mecanismos de cooperación, promover la colaboración, articular la remisión de información y abordar los problemas de interpretación, ejecución y cumplimiento de este Acuerdo que puedan plantearse, explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El traspaso de funciones y servicios del tramo navarro de la AP-68 tendrá efectividad a partir del día en que entre en vigor el real decreto por el que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado los tramos de la Autopista objeto de traspaso.

A la reunión de la representación navarra de la Junta de Transferencias han asistido, por parte del Ejecutivo foral, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; y la directora del Servicio de Asesoría Jurídica, Idoya Tajadura. Por parte de las formaciones políticas han participado Cristina Ibarrola (UPN), Ainhoa Unzu (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Begoña Alfaro (Contigo Zurekin), Javier García (PP) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto).

CASI 40 KILÓMETROS DE AP-68

Actualmente, el Gobierno de Navarra es titular de toda la red viaria que discurre por el territorio navarro a excepción de la AP-68, que forma parte de la Red de Carreteras del Estado.

Se trata de un recorrido de 39,5 kilómetros de longitud, que consta de dos tramos: el primero de 4,2 kilómetros, entre el p.k. 162+563 y el p.k. 166+851., y el segundo de 35,3 kilómetros, entre el p.k. 201+622 y el p.k. 236+988.

La Autopista AP-68 se encuentra actualmente en explotación bajo el régimen de concesión administrativa, otorgada a la Sociedad Autopista Vasco-Aragonesa, S.A. (AVASA). Por tanto, hasta que finalice la concesión en noviembre de 2026, la Administración del Estado mantendrá a su cargo respecto a la sociedad concesionaria de la Autopista AP-68 todas las obligaciones y derechos con repercusiones económicas y financieras derivados de la aplicación del contrato de concesión en vigor.