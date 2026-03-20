Los representantes de Contigo-Zurekin muestran su "vocación" de concurrir a las elecciones en el seno de la coalición

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, con los parlamentarios de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán, Miguel Garrido y Daniel López. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Podemos Navarra-Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y personas independientes de Navarra han hecho pública este viernes su "vocación" de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, y han anunciado que abren formalmente el proceso de diálogo para la posible renovación de la coalición.

Así lo recogen en una declaración política, en la que los representantes de los distintos espacios que componen la coalición se ratifican en "la apuesta político-organizativa realizada en el año 2022". "Esta coalición es y tiene que seguir siendo un espacio de encuentro político desde distintas identidades y organizaciones de la izquierda navarra", han indicado.

En el texto remitido por Contigo-Zurekin, han señalado que realizan esta declaración política con la vista puesta en el horizonte electoral 2027, "poniendo en valor la unidad, el arraigo territorial y los valores de equidad y justicia social para responder a los principales retos sociales y recuperar la ilusión y el valor de la política y los proyectos colectivos".

Tras más de tres años de trabajo, han comentado que la valoración que realizan de la coalición es "positiva", "como en toda alianza de estas características, con nuestras lógicas diferencias, pero con muchas más coincidencias en los elementos básicos. "Hemos logrado generar una dinámica política propia, enraizada en la trayectoria histórica de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra, que mira al futuro con ilusión y ambición transformadora", han expuesto.

Según han añadido los espacios políticos de la coalición, su aspiración es "la de profundizar en la transformación de Navarra" y para ello consideran necesario "continuar y ampliar el ciclo de cambio haciendo mucho más ambiciosos y rápidos el alcance de sus objetivos a través de sus políticas y proyectos". "Evidentemente, valoramos positivamente los hitos políticos conquistados en estos 11 años por la colaboración transversal del espacio progresista de Navarra, pero deseamos ir mucho más allá", han expuesto, quienes han indicado que "la acción del Gobierno de Navarra actual ha evidenciado su insuficiencia para afrontar los retos y las necesidades que hoy en día tiene la mayoría social de Navarra".

"Si bien es cierto que valoramos positivamente la conformación y la acción de un gobierno alternativo a las derechas, especialmente en el ámbito de la Vivienda, de la Igualdad, de la Juventud y de las Políticas Migratorias, donde ostentamos responsabilidades, todo ello no es suficiente", han incidido desde la coalición, que defiende "una ofensiva social que aumente la ambición política del actual Gobierno de Navarra, y ello pasa por un aumento de la capacidad de intervención de nuestro espacio político".

Tras afirmar que su ambición es la de "seguir gobernando y gobernar Navarra con más fuerza y ambición", han manifestado que se comprometen "a articular un proceso de reformulación y de fortalecimiento de nuestra coalición, para convertirla en la mejor herramienta posible al servicio de las familias de Navarra". "Durante los próximos meses, vamos a realizar un proceso de reflexión política y organizativa, para, de la mano de la mayoría social de Navarra, perfeccionar nuestra herramienta electoral, y diseñar colectivamente el mejor proyecto político posible", han concretado.

Según han indicado, "los y las representantes de Podemos Navarra - Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra - Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y del grupo de personas independientes de Navarra hacemos pública nuestra vocación de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra - Zurekin Nafarroa". "Asimismo, hacemos extensiva esta vocación a las elecciones locales en todos los municipios de Navarra en los que nuestros espacios políticos tienen presencia e implantación", han expuesto.