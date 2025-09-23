Rescatada una senderista tras sufrir una caída en el monte Ezkaba

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 62 años ha sido rescatada este martes en el monte Ezcaba tras sufrir una caída mientras practicaba senderismo, según ha informado el 112 Sos Navarra.
La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una posible fractura de pierna y pronóstico reservado.
El aviso del accidente se ha dado sobre las 13.51 horas. La mujer no podía continuar tras sufrir la caída, por lo que ha sido rescatada.
Al lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), helicóptero y ambulancia de soporte vital básico.