Rescatado un senderista tras sufrir una caída en Belagua

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años que practicaba senderismo en Belagua, en el término de Isaba, ha sido rescatado este jueves tras sufrir una caída.

El Grupo de Rescate Técnico (GRT) ha recogido al senderista con el helicóptero y lo ha trasladado al centro de salud de Isaba para valoración. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en ambulancia de soporte vital básico. Presentaba traumatismo en la espalda y en la cara

El aviso por el accidente se ha dado a las 16 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. Al lugar han sido movilizados el GRT, helicóptero, ambulancia, equipo médico y Guardia Civil.