Los ritmos flamencos continúan este fin de semana en los balcones de la Casa Consistorial, Ezpeleta y Condestable

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa Consistorial, el palacio de Ezpeleta y Civivox Condestable continúan ofreciendo, hasta este domingo, sus espacios para mostrar a la ciudadanía el arte flamenco, dentro de la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona con el festival Flamenco On Fire. Esta apuesta pretende abre los balcones y los patios al cante, para que mayores, pequeños y jóvenes puedan disfrutar del flamenco en directo.

La décimo segunda edición del festival traerá este sábado la guitarra de José Fernández Torres, Tomatito, a los balcones de la Casa Consistorial. El que fuera acompañante de Camarón y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2016, mostrará su destreza a la guitarra a las personas que se congreguen en la Plaza Consistorial a las doce del mediodía. Al día siguiente, saldrá al balcón Fernando Canela, acompañado a la guitarra por Alfredo Lagos. El escenario, en pleno centro de la ciudad y desde las alturas, es, sin duda, una de las propuestas con mayor arraigo de este festival, que vio la luz por primera vez en 2014.

No obstante, además de los balcones, el Ayuntamiento cede otros espacios, también con encanto, como el patio del palacio de Ezpeleta o el palacio de Condestable. En ambas ubicaciones, los conciertos se realizan en horario de tarde. La propuesta musical arranca en Condestable, a las 18.30 horas. Este viernes será el turno de Daniel Casares, mientras que el fin de semana se lo repartirán primero David Cerreduela; y, después, Alfredo Lagos. En el caso del palacio de Ezpeleta, el escenario acogerá este viernes a Manuel de la Tomasa, con David de Arahal; el sábado a Esmeralda Rancapino, junto con Nono Reyes a la guitarra; y el domingo cerrará el ciclo José Canela, al ritmo de la guitarra de Nono Reyes.

Antes que ellos, han participado ya La Macanita y Duquende, desde los balcones de la Casa Consistorial; Miguel Vargas y José Antonio Rodríguez, en Condestable; y Agujetas Chico e Ismael de la Rosa 'El Bola', desde el palacio de Ezpeleta.

Con el objetivo de atraer a los más jóvenes hacia el mundo del flamenco, del cante y la guitarra, Civivox Condestable acoge este domingo, a las 12.30 horas, un taller de iniciación a la guitarra, donde conocerán de cerca el instrumento, su sonido y podrán dar los primeros acordes.