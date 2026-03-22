Rodrigo Cuevas, primer artista confirmado del Festival SantasPascuas 2026

Cartel del espectáculo de Rodrigo Cuevas dentro del Festival SantasPascuas. - FESTIVAL SANTASPASCUAS

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival SantasPascuas ha anunciado el primer espectáculo que entra en la programación de 2026. Se trata de 'La Belleza', lo nuevo de Rodrigo Cuevas, "una de las propuestas escénicas más ambiciosas del artista hasta la fecha, en la que música, tradición, humor y vanguardia se entrelazan en un universo creativo único". La propuesta se podrá ver el 4 de enero de 2027 a las 20.00 en el Auditorio Baluarte.

Tras 'La Romería', que acumuló más de un centenar de actuaciones en países como Francia, México, Portugal o Colombia, Cuevas inicia una nueva etapa artística con este proyecto que supone el cierre de su trilogía musical.

El espectáculo se construye sobre el repertorio de su próximo trabajo discográfico, 'Manual de Belleza', un álbum coproducido junto a Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13) y mezclado por el reconocido productor Fab Dupont. Este nuevo disco "continúa explorando el diálogo entre tradición y contemporaneidad, incorporando nuevos sonidos y colaboraciones que amplían el universo sonoro del artista".

En escena, 'La Belleza' propone una experiencia que "va más allá del concierto, combinando narrativa, estética visual y una fuerte carga performativa". La dirección escénica corre a cargo de Terrivle, mientras que la dirección musical está liderada por Víctor Martínez.

El nuevo show "mantiene la esencia irreverente y carismática" de Rodrigo Cuevas, al tiempo que profundiza en una propuesta "más elaborada y ambiciosa, donde el folclore se reinterpreta desde una mirada contemporánea y transgresora". La tradición asturiana sigue siendo el eje, pero se abre a nuevas influencias y lenguajes "que enriquecen la experiencia escénica".