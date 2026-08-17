Rozalejo abre sus puertas el 25 de agosto como espacio de referencia de las políticas públicas de memoria en Navarra

Palacio del Marqués de Rozalejo. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rozalejo abrirá sus puertas el 25 de agosto como espacio de referencia de las políticas públicas de memoria y convivencia de Navarra tras una rehabilitación de este edificio barroco en el centro histórico de Pamplona.

Una exposición sobre objetos encontrados en las excavaciones y prospecciones de fosas de asesinados del franquismo y un acto institucional -con la participación de la presidenta de Navarra, María Chivite,- configuran los ejes del arranque de la programación de este edificio emblemático rehabilitado por el Gobierno foral en el centro de Pamplona y que contempla en su programación inicial también la redición de la exposición 'Caminos a la escuela'.

El acto oficial de inauguración tendrá lugar a las 10.30 horas el 25 de agosto y contará también con la presencia de representantes de las principales instituciones y asociaciones de memoria, convivencia y derechos humanos, ya que el proyecto -según explica la vicepresidenta segunda y consejera del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo- tiene "desde su origen, hace ya ocho años, una clara vocación de ser permeable a la sociedad acogiendo exposiciones, conferencias, visitas de investigadores a los fondos documentales etc.".

Según el Ejecutivo, además de la importancia simbólica de este proyecto, es un edificio que en lo práctico combinará su uso administrativo -como sede de la dirección general de Memoria y Convivencia y del Instituto Navarro de Memoria- con otra vertiente más dirigida a la ciudadanía en general y el ámbito asociativo en particular, "sin olvidar al sector profesional de investigadores e investigadoras que podrán consultar todos los fondos documentales disponibles sobre estas materias".

"Es una apuesta estratégica que cuyo origen se remonta a la legislatura del 2015 -y se ha reafirmado y materializado en las dos últimas- siempre con el objetivo de visibilizar la Memoria en un espacio muy emblemático y céntrico de la propia ciudad", señala la consejera Ollo, que agradece también la colaboración del Servicio de Patrimonio del departamento de Economía de Hacienda y de la Institución Príncipe de Viana (departamento de Cultura) así como la labor de todos los profesionales que han tomado parte en esta rehabilitación de un edificio que también ha contado con financiación europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Estado.

Más allá del valor arquitectónico del inmueble, Ollo quiere poner el acento en su contenido y en que refleja "el compromiso por las políticas públicas de Memoria y Convivencia como eje vertebrador de una sociedad" que "a través de la recuperación de su pasado, sienta las bases para un futuro compartido basado en valores de paz, democracia, convivencia, justicia, diálogo y libertad totalmente necesario ante el escenario actual".

De hecho, ha indicado el Ejecutivo, el proyecto también aspira a coordinarse con otros espacios, no solo a nivel local sino también internacional ya que el departamento está trabajando en la línea de tejer redes y alianzas con otras iniciativas tanto latinoamericanas (Argentina, Chile...) como europeas además de España y autonomías.

UN EDIFICIO HISTÓRICO CON UN IMPORTANTE VALOR SIMBÓLICO

Rozajelo es un palacio barroco del siglo XVIII que fue adquirido por el Gobierno foral en 2005. El proyecto como tal comenzó a esbozarse a finales del 2018, se adjudicó en abril de 2022 y fue el 31 de octubre de ese año cuando se iniciaron efectivamente las obras terminadas en el presente ejercicio. El edificio, situado en el corazón de la ciudad cuenta con alrededor de 2.000 (m2) de superficie útil distribuida en un sótano (donde se ha restaurado una antigua bodega), un semisótano, una planta baja, dos plantas en altura y una entrecubierta, además de un patio.

Las plantas intermedias albergan el salón de actos, de reuniones y el espacio expositivo mientras que la segunda planta y la entrecubierta se dedica al personal de la los distintos servicios y secciones adscritos Dirección General de Memoria y Convivencia, así como el fondo documental que "tiene un gran valor de cara a las personas investigadoras".

La constructora encargada de la obra ha sido la UTE 'Palacio Rozalejo', constituida por las empresas construcciones José Miguel IBAÑEZ, S.L. y técnicas de Restauración y Construcciones S.A, TRYCSA mientras que la dirección facultativa es también compartida. De hecho, la han desarrollado Arquitectos Fernando Tabuenca y Jesús Leache - Tabuenca & Leache con la colaboración de Eñaut Gorriz, al tiempo que la dirección de la ejecución de la obra ha corrido cargo del arquitecto técnico Javier Urdaci. En este sentido, para final de año también se podrá ver una exposición monográfica sobre la rehabilitación arquitectónica y vestigios arqueológicos hallados.

'OBJETOS DE VIDA HALLADOS EN LA MUERTE', LA EXPOSICIÓN INAUGURAL

Por el momento, la programación inicial incluye dos exposiciones. La primera, elaborada expresamente para este momento, lleva por título 'Objetos de vida hallados en la muerte' y es una muestra coorganizada entre la Sociedad Aranzadi y el Instituto Navarro de la Memoria que busca exponer los distintos objetos que han ido surgiendo a lo largo de una década de prospecciones y exhumaciones por las cerca de 300 fosas que dejó el golpe de estado franquista en Navarra de hace 90 años.

La planta primera del edificio acogerá así una serie de paneles y vitrinas con objetos de distinto tipo como anillos, relojes, calzado, ropa, mecheros, botones, dedales, botellas, balas, peines.... Son objetos que las personas fusiladas, o sus asesinos, llevaban encima en el momento de las ejecuciones y los enterramientos colectivos.

La segunda muestra, 'Caminos a la Escuela', se trata de una reedición de una exposición impulsada por el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos que, en la sala de la planta 0, recoge el trabajo de 18 periodistas gráficos de Sipa Press que viajaron por el mundo para capturar las diferentes formas mediante los niños y niñas se trasladan hacia sus escuelas. La muestra incluye 30 fotografías que cuentan diez historias ubicadas en Alaska, Brasil, Burkina Faso, Estados Unidos, Francia, Kenia, Libia, Nigeria y Tailandia.