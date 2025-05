Rozalén mantiene en Mendillorri un encuentro con alumnado que participa en el programa 'Escuelas con memoria'

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rozalén ha mantenido este jueves, en el barrio pamplonés de Mendillorri, un encuentro dialogado con alumnado de varios institutos de Educación Secundaria de Navarra que participan del programa 'Escuelas con memoria', implementado por el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral.

La vicepresidenta y consejera de este departamento, Ana Ollo, ha asistido también al acto, acompañada por el equipo del Instituto Navarro de la Memoria, en el que ha podido compartir el compromiso ético y social de la compositora e intérprete albaceteña.

En este encuentro, Rozalén ha mantenido un diálogo con más de un centenar de alumnos y alumnas de los centros Alaitz (Barañáin), Mendillorri, Iturrama y Donapea (Pamplona), Askatasuna (Burlada) y Marqués de Villena (Marcilla). Además, han participado, también, la profesora y colaboradora del Instituto Navarro de la Memoria, Maite Mené, como conductora del acto; y el equipo del Instituto Navarro de la Memoria, encabezado por su director, José Miguel Gastón, ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

En declaraciones a los medios, la cantante ha destacado la importancia de "saber de dónde viene una", "honrar a nuestros mayores, saber lo que pasaron", y "actuar en consecuencia para que ciertas cosas no se vuelvan a repetir". Rozalén ha opinado que "vivimos en tiempos raros" y "tengo la sensación de que estamos ahora mismo en un momento hostil, e incluso que nos estamos acostumbrando a ver ciertas crueldades que yo me niego a normalizar".

Ha recordado que "en mi casa se vivieron cosas que a mí siempre me han hecho pensar que quizá el dolor también se hereda". "Soy nacida en Albacete, pero criada en un pueblo a mucha honra, donde hubo mucho silencio, mucho dolor y encima en mi casa hubo un desaparecido", algo que "ya lo conté en una canción y ha dado mucho que hablar". Para la artista "creo que es fácil empatizar con este dolor", algo que, ha opinado, "no hay ni que aplaudirlo, esto es una cosa como de responsabilidad". "Yo tengo que hablar de lo que pasa, no solo a mi corazoncito sino lo que pasa a mi alrededor", ha señalado.

Por su parte, la vicepresidenta Ollo ha dado la bienvenida al alumnado y profesorado participante y ha trasladado el agradecimiento de Navarra a Rozalén por "su implicación y compromiso social" que "impregnan tus letras y música con la que defiendes los derechos humanos, a las minorías y a las comunidades más desfavorecidas".

"No solo expresas tu sentir sobre diversos temas que nos preocupan y ocupan como representantes públicos y que comparto, al dirigir un departamento que traslada a la ciudadanía ámbitos como la memoria, la convivencia y el respeto a los derechos humanos; sino que te esfuerzas por transmitir ese sentir de tal forma que llegue al mayor número de personas posible, apostando y defendiendo la inclusión y el diálogo", ha valorado.

Asimismo, Ollo ha agradecido a la cantante por "la sensibilidad y el respeto que ha expresado siempre con el euskera, como un valor de diversidad cultural de todas las personas".

ESCUELAS CON MEMORIA

El programa 'Escuelas con Memoria' está impulsado por la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Departamento de Educación, y en él participan anualmente en torno a 10.000 alumnos y alumnas de más de una treintena de centros educativos.

El programa, que fue implementado por el Instituto Navarro de la Memoria en 2016, ha contado con la participación de más de 90.000 alumnos y profesorado, y más de 60 centros educativos públicos y concertados de toda la geografía navarra, incrementa año tras año el número de participantes. Este curso, 2024-2025, han participado en torno a 15.000 alumnos, alumnas y profesorado de 43 centros educativos.

En lo que al ámbito de la Memoria se refiere, se trata de un proyecto educativo "transversal, que pretende ser punto de encuentro del mundo educativo con las políticas públicas de memoria, en especial los lugares de memoria, las exhumaciones y la investigación sobre procesos de vulneración de derechos humanos". En este sentido, quiere aproximar a las generaciones más jóvenes "las aportaciones más relevantes de la historiografía sobre la represión franquista". También, acercar al alumnado, desde "el pensamiento crítico y el compromiso con una educación basada en el respeto a los derechos humanos, a la larga sombra que han proyectado aquellos procesos históricos durante décadas y cuyas consecuencias llegan hasta el presente".

Así, el Instituto Navarro de la Memoria organiza varias actividades para centros escolares en torno a la memoria, en el marco de sus proyectos educativos. Las más relevantes son las visitas a exhumaciones, la marcha 'Las botellas de la libertad' en torno al GR-225; y los encuentros intergeneracionales en el Parque de la Memoria de Sartaguda. Asimismo, se apoyan iniciativas surgidas de los propios centros, a los que se les ofrece un amplio repertorio de exposiciones, charlas, proyecciones audiovisuales, programaciones teatrales, visitas a lugares de memoria, etc. entre las que se halla el encuentro que Rozalén ha mantenido hoy con más de un centenar de alumnas y alumnos.

El programa 'Escuelas con memoria' tiene entre sus ejes prioritarios la formación del profesorado, la oferta de actividades y talleres educativos para el alumnado y la creación de una Red de Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia. Esto ha permitido la realización de diferentes actividades tanto en Navarra como en otras comunidades del Estado y en países como Francia o Alemania. Además, cabe destacar la participación en estas actividades en Navarra de alumnado y profesorado de una docena de centros educativos de otras Comunidades Autónomas y de países como Francia, Portugal, Austria, Alemania y Letonia.

Por otro lado, el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Memoria y Convivencia complementa la programación de Memoria con temáticas por la paz, la convivencia y los derechos humanos. Pone a disposición de los centros escolares diversas herramientas formativas y educativas, que permiten tanto al alumnado como al profesorado y familias, abordar, desde un punto de vista "preventivo y educativo", las "distintas realidades conflictivas presentes en la convivencia cotidiana". En los últimos ocho años han participado 83.000 alumnos y alumnas, familias y profesorado, y más de 170 centros educativos públicos y concertados de toda la geografía navarra. En este curso 2024-2025, han participado 27.250 alumnos y alumnas, familias y profesorado de 124 centros educativos.

A través de actividades experienciales y talleres se propone "conocimiento, capacitación y aprendizaje mediante metodologías socioeducativas para reforzar y complementar la educación en derechos humanos y por la paz, la solidaridad con las víctimas del terrorismo, la erradicación de la violencia, la resolución pacífica de conflictos y la riqueza que aportan la diversidad y la convivencia".

La Dirección General de Memoria y Convivencia subraya y ponen en valor la implicación de los centros educativos de Navarra con temas de memoria, convivencia y derechos humanos, y anima a que "sigan incluyendo ese trabajo en el día a día de sus centros, impulsando de esta manera, el compromiso de las nuevas generaciones con una cultura de memoria y paz, el respeto a los derechos humanos, la deslegitimación de la violencia y la apuesta por una sociedad diversa".