Socorro Sada, candidata de Vox al Congreso por Navarra, vota en su colegio electoral en San Adrián. - VOX
PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cabeza de lista de Vox al Congreso por Navarra, Socorro Sada, ha animado este domingo a participar en las elecciones generales "para quitar por fin a este gobierno socialista que nos ha llevado a una destrucción del país".
En declaraciones a los medios de comunicación después de votar en el CEIP Alfonso X El Sabio de San Adrián, Sada ha afirmado que "está siendo una jornada muy interesante" con "muchísima participación". "Nunca en San Adrián, después de muchas elecciones que he estado presente, había visto tanta participación", ha resaltado.
"La gente tiene que salir a votar para quitar por fin a este gobierno socialista que nos ha llevado a una destrucción del país", ha subrayado la candidata, quien ha agradecido a la gente que "me saluda con mucho cariño y eso es por algo". "Eso es porque la gente nos apoya, quieren un cambio y lo van a hacer", ha reiterado.
Socorro Sada ha afirmado que "la participación está siendo impresionante". "Nunca en San Adrián, después de muchas elecciones que he estado yo presente, nunca había visto tanta participación. Por lo tanto, es un orgullo para mí, porque desde el principio hemos dicho que la gente tiene que salir a votar para poder llegar a hacer un cambio en este país", ha expuesto.