Saiz condena la moción de Jumilla (Murcia) y dice que "vamos a estar vigilantes para que se cumpla la Constitución"

Critica el silencio "atronador" de Feijóo y acusa a PP y Vox de pactar "derechos por presupuestos e intentar retrocesos"

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla que "prohíbe la celebración de actos musulmanes en el espacio público" y que ha considerado "una decisión política cargada de xenofobia". Y ha remarcado que desde el Gobierno de España "vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla la Constitución Española que preserva y garantiza una libertad de culto".

En declaraciones a los medios de comunicación, Saiz ha trasladado su "solidaridad" a los vecinos de Jumilla, así como un "mensaje de tranquilidad", asegurando que "el Gobierno de España va a estar muy vigilante", a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) "que monitoriza los discursos de odio en redes sociales, los discursos xenófobos y racistas".

"Vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla la Constitución Española que preserva y garantiza una libertad de culto, una libertad de fe, una libertad religiosa y prohíbe cualquier tipo de discriminación por cualquier origen o causa".

Ha criticado que "la respuesta de los portavoces del Partido Popular es incomprensible ante este bochorno internacional. Es incomprensible que intenten hacer maniobras orquestales para desviar la atención y es algo inexplicable que no hagan algo tan sencillo como dar un paso atrás, pedir perdón a los vecinos y vecinas de esta localidad". Y ha advertido que "Vox ha anunciado que va a seguir en esta línea en otras localidades".

Ante esta situación se ha preguntado "dónde está" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Su silencio es atronador en esto que está ocurriendo". Saiz ha criticado los pactos de PP y Vox que "lo que hacen es pactar derechos por presupuestos e intentar retrocesos y una España que desde luego no es la España y el país por el que estamos trabajando todos los días: un país próspero, un país con los brazos abiertos y un país abierto que pone en valor el aporte de la diversidad".

Para la ministra, "es de una ignorancia supina el intentar obviar la influencia musulmana en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestros elementos de patrimonio histórico, en nuestras obras de arte, en nuestra lengua, en cualquier avance en materia de ingeniería civil o en materia arquitectónica".

Igualmente, ha advertido ante el "odio que algunos intentan propagar en las redes sociales y que luego puede trasladarse a nuestras calles". "Tenemos que evitar que ocurra lo que ocurrió en Torrepacheco, donde a través de actos que puedan parecer inofensivos y sibilinos", como una manifestación o ahora con la moción del consistorio de Jumilla, "lo que hacen es poner en riesgo, inocular miedo a una población, a nuestros ciudadanos y ciudadanas que llevan décadas viviendo en estas localidades, aportando a estas localidades" y desarrollando "con libertad, como el conjunto del país, nuestro día a día, con nuestra libertad de fe o nuestra libertad de culto".

Elma Saiz ha subrayado que "lo que produce esto es intentar un destierro. Que estas personas tengan miedo y que quieran marcharse de un país en el que llevan viviendo sus hijos, sus nietos, por supuesto aportando".

Al respecto, ha asegurado que "estas localidades colapsarían sin la presencia de estos ciudadanos" y ha resaltado que "el 20% de los afiliados a la Seguridad Social en Jumilla son trabajadores y trabajadoras extranjeros que llevan aportando, viviendo, integrados en nuestra sociedad".

La ministra ha recordado que "llevábamos ya semanas en los que el propio arzobispo de Santiago de Compostela, un sacerdote en Valdepeñas, sermoneaban en sus homilías a la ciudadanía, denunciando a quienes politizan con la población migrante, quienes vulneran a los más vulnerables, quienes discriminan". Y se ha mostrado convencida de que "en las próximas homilías seguramente habrá muchos feligreses, votantes del Partido Popular, que van a sentirse abochornados cuando escuchen y apelen, como hemos visto en estas últimas horas, a la propia Conferencia Episcopal, que recordaba ese derecho y esa garantía que preserva nuestra Constitución a la libertad de culto".