Saiz defiende el acuerdo para unos presupuestos "progresistas" y acusa a NA+ de no tener voluntad de negociar

Publicado 06/02/2020 10:11:02 CET

Navarra Suma responde que es el Gobierno el que no ha querido negociar y que "no ha cambiado nada" respecto a las cuentas de 2019

PAMPLONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha defendido el proyecto de Presupuestos para 2020 elaborado por el Ejecutivo, que cuentan ya con el respaldo de sus socios y con el acuerdo de EH Bildu para aprobar unas cuentas "progresistas", al tiempo que ha acusado a Navarra Suma de no tener voluntad de alcanzar un acuerdo.

En el debate en el pleno del Parlamento de la enmienda de totalidad que ha presentado Navarra Suma a las cuentas, Elma Saiz ha afirmado que estos Presupuestos "suponen una oportunidad para Navarra, para la prosperidad de Navarra y para la prosperidad de su ciudadanía". Ha incidido en que las cuentas ascienden a 4.256 millones de euros, "un Presupuesto expansivo en más de 230 millones de euros respecto al de 2019".

La consejera ha señalado que "el presupuesto tiene gran impacto en la sociedad, ha sido elaborado con criterios de rigor absoluto y teniendo en cuenta las previsión con las que trabaja el departamento de Economía y Hacienda". Además, ha destacado que el Gobierno "no pierde de vista la estabilidad presupuestaria", es decir el objetivo de déficit cero y el limite de deuda del 16,4 por ciento.

Según la consejera, la apuesta del Gobierno con estas cuentas es por "una Navarra más innovadora, más cohesionada y más sostenible". "Son unos presupuestos progresistas de un Gobierno que se define como tal", ha dicho.

Además, dirigiéndose a Navarra Suma, ha pedido que "dignifiquemos la política". "Los Presupuestos de Navarra son la expresión máxima de la política y la política es la búsqueda de entendimiento y de acuerdos, el discurso de los buenos y malos se ha terminado, todos sabemos dónde nos ha llevado históricamente ese discurso, no quiero volver a tiempos pasados", ha dicho.

Elma Saiz ha afirmado que Navarra Suma "no está en posesión de la ética" y ha criticado que "sugieren que estamos ocupando las instituciones por el simple hecho de llegar a acuerdos con otras formaciones que no son Navarra Suma". "A los acuerdos se llega entre dos partes, cuando una parte no tiene voluntad no puede haber acuerdo y en este Gobierno no hemos visto voluntad por parte de Navarra Suma, no aportaron ningún documento, han declinado reuniones con consejeros", ha dicho.

Además, ha afirmado que "su discurso destila por momentos una especie de rencor y necesidad de confrontación". Ha negado que el PSN compre el "relato" de Herri Batasuna y ha afirmado que "Herri Batasuna era la formación con la que UPN se sentó a negociar los Presupuestos en 1993".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha manifetado que "el PSN ha preferido gobernar esta Comunidad y asegurarse el poder aunque sea a costa de un agudo ataque de amnesia". "Parece que se ha olvidado de lo que decía hace un año en campaña electoral", ha criticado.

Valdemoros ha manifestado que estos Presupuestos "no son adecuados para Navarra en las circunstancias actuales". "Presumen de unos Presupuestos expansivos pero no lo son por el lado de los ingresos, siguen planteando una fiscalidad peor que el resto de las Comunidades Autonómas", ha añadido.

Por el lado del gasto, ha indicado la parlamentaria que "el gasto corriente se lleva el 20 por ciento del incremento del Presupuesto y está la nueva estructura de Gobierno, más de 6 millones al año". "El reparto de recursos se hace de forma idéntica a 2019, la misma importancia relativa a cada departamento, no ha cambiado nada", ha rechazado, para criticar que "el PSN se ha rendido y ha desistido a liderar el cambio".

La representante de Navarra Suma ha preguntado por qué replica ahora el PSN lo que hacía el anterior Gobierno. Y ha criticado, entre otros, los Presupuestos en Salud o Derechos Sociales. "Son muchas las razones para presentar una enmienda a la totalidad", ha manifestado, para comentar que "Navarra Suma les planteó dos veces que se modificaran el techo de gasto y nos dijeron que era imposible". "Va y resulta que la flexibildiad y el diálogo estaban reservados para otra formaciones, EH Bildu", ha dicho.

Valdemoros ha manifestado que el Gobierno "no tuvo nunca intención de negociar con nosotros" y le ha pedido que "conmigo no jueguen a decir que no dijeron". "Mentir es feo", ha señalado, para añadir que desde Navarra Suma "no nos vamos a rendir, no somos de esos". "Ustedes me han decepcionado", ha indicado.