1135406.1.260.149.20261119121740 Juan Cruz Cigudosa, Elma Saiz, Ángel Moleón y Jesús Mari Rodríguez. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra, Elma Saiz, ha afirmado que los socialistas aspiran a ser "la primera fuerza" en España en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha llamado a "concentrar el voto progresista en el PSOE". A su vez, ha criticado a UPN por "unir sus siglas a PP y Vox", un partido que "niega el Estado de las Autonomías, el Convenio Económico y el Amejoramiento".

Así lo ha indicado en un desayuno informativo en Pamplona, en el que ha estado acompañada por el número dos al Congreso por Navarra, Juan Cruz Cigudosa; y los candidatos al Senado Ángel Moleón y Jesús Mari Rodríguez.

Saiz ha destacado que con el Gobierno de España las pensiones son "justas, sostenibles y dignas" y están "garantizadas con una revalorización que tiene marca de la casa y con la que el PSOE está comprometido". Asimismo, ha resaltado que desde que Sánchez está en el gobierno el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado un 75%, en "coherencia con una política laboral justa, que está detrás de unas cifras espectaculares de empleo" y de afiliación a la Seguridad Social.

La candidata ha censurado la propuesta de "reemigración" de Vox y ha reprochado que el PP "lejos de escandalizarse", lo "abraza, y por ende UPN". "¿Están planteando expulsar a los miles de navarros que viven en nuestra tierra y vienen a hacer que sea una Comunidad próspera?", se ha preguntado, para apuntar que más de 6.000 personas están afiliadas a la Seguridad Social tras el proceso de regularización de personas migrantes.

Elma Saiz ha resaltado que el PSOE "pone encima de la mesa soluciones reales a los problemas de la gente con una política de escucha" y la "herramienta fundamental del diálogo social", mientras que "el PP insulta a los sindicatos gravemente".

Por todo ello, ha destacado que el PSOE "sale a ganar, a ser la primera fuerza", y ha pedido "una movilización importante, concentrar el voto progresista en el PSOE". A su vez, se ha preguntado "cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar UPN por unir sus siglas a PP y Vox, un partido que niega el Estado de las Autonomías, el Convenio Económico y el Amejoramiento". "Los de la prioridad nacional son enemigos del autogobierno", ha advertido

Por su parte, el número dos al Congreso, Juan Cruz Cigudosa, ha destacado las cinco transferencias competenciales a Navarra en los años que el PSOE lidera los gobiernos central y foral, frente a los "20 años anteriores" con ninguna. Por otro lado, ha advertido de que, en materia de universidad, el modelo que plantea el PP "va hacia la infrafinanciación de las universidades públicas", señalando que en comunidades como Andalucía o Madrid se está "asfixiando a la pública". En este sentido, se ha comprometido a "cambiar el modelo de becas", ajustando los "umbrales reales de este país" y aumentar la gratuidad del primer curso de grado. También a suplementar las becas Erasmus y comprobar la "calidad" de la oferta de estudios para evitar las "universidades chiringuito".

El cabeza de lista al Senado por Navarra, Ángel Moleón, ha indicado que "cada vez hay más personas que con un salario no pueden acceder a la compra ni al alquiler, y a pesar de las medias adoptadas estos años, queda mucho trabajo por delante". Al respecto, ha criticado que, dado que las competencias de vivienda son de las Comunidades Autónomas, "donde gobierna PP y Vox no las han querido implementar y han apostado por el libre mercado y los grandes tenedores".

Tras poner en valor las medidas implantadas en Navarra, como la declaración de 21 municipios como zonas tensionadas o la regularización de los alquileres de habitaciones, ha subrayado que la próxima legislatura el objetivo es "seguir aumentando el parque público de vivienda, evitar que las viviendas protegidas terminen en manos de fondos de inversión, intervenir los alquileres abusivos, la vivienda vacía y los apartamentos turísticos". Para ello, ha remarcado, son necesarias "mayorías parlamentarias suficientes para aprobar leyes y dotarlas de los recursos necesarios". En materia de cuidados, Moleón ha planteado equiparar la remuneración de las personas cuidadoras al SMI y ampliar los centros de día y las ayudas a domicilio.

Finalmente, el también candidato al Senado Jesús Mari Rodríguez ha acusado a la derecha de "utilizar el Senado para confrontar, bloquear y tener un contrapoder frente al Congreso". Ante ello, ha destacado su voluntad de que el Senado sea "una cámara de representación territorial" que "no se dedique a alimentar conflictos" sino que "sea útil, escuche a los territorios y contribuya a construir una España más cohesionadas". Asimismo, ha puesto en valor la "apuesta inversora" del Estado en Navarra con el acuerdo para la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra, los 500 millones de euros en siete años para el tren de alta velocidad y la planificación energética.