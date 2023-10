Saiz dice que UPN no está generando "un ambiente de confianza" en Pamplona y pide un "caldo de cultivo" de "consenso"

El PSN ha presentado una declaración en el Consistorio criticando la gestión "ineficaz" y "basada en la improvisación" de UPN



PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que en el actual contexto de trabajo presupuestario que se está llevando a cabo en el Consistorio, "se tiene que trabajar buscando unos consensos y generando un ambiente de confianza" que "no se está produciendo por parte del equipo del Gobierno de UPN", a quien reclama un "caldo de cultivo" de "consenso".

En una rueda de prensa, ofrecida junto al resto de integrantes del grupo parlamentario, Saiz ha señalado que "mas allá de llamar a reuniones que son papel mojado o meros símbolos, porque son vacías de contenido", un contexto "de confianza, de trabajo, de buscar consensos" es "algo básico para creer que esa llamada al diálogo lleva detrás una realidad y una verdad".

"Y lejos de eso, entendemos que la alcaldesa Ibarrola está especialmente dedicando el tiempo a una autopromoción personal. No sabemos si eso es porque tiene aspiraciones -legítimas, por supuesto-, pero aspiraciones más bien políticas dentro de su formación política, dado el contexto que tiene UPN", ha dicho, tras acusar a Ibarrola de "confrontar" con el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España. "Eso al final lo que hace es, a mi modo de ver, confrontar con la ciudadanía. Por eso, entendemos que la ciudadanía de Pamplona no se merece la gestión que se está haciendo desde el gobierno municipal", ha añadido.

Por este motivo, ha añadido que "para el próximo pleno del día 2 de noviembre, desde el Partido Socialista hemos trabajado una declaración precisamente denunciando esa gestión ineficaz, una gestión que está basada en la improvisación, en la falta de diálogo con el resto de grupos municipales y la confrontación con el gobierno de Navarra".

"Y queremos pedir a UPN que asuma su situación de minoría en un Ayuntamiento que es plural, ejerciendo una gobernanza transparente, abierta y participada, que saque a nuestra ciudad de la parálisis en la que ya lleva años. Desde luego, la órbita política del Partido Socialista no es la órbita política de Unión del Pueblo Navarro", ha dicho.

Ha remarcado Saiz que "también le vamos a instar a que utilice el diálogo y la búsqueda del bien común como herramientas fundamentales en sus relaciones con la ciudadanía, con el Gobierno de Navarra y con el resto de entidades locales". "Llevamos cuatro meses viendo lo contrario, no se está trabajando ese caldo de cultivo, ese ambiente de confianza, no nos produce confianza ese modo de proceder, con decisiones unilaterales, improvisaciones, falta de diálogo, nulo consenso y, diría yo, incluso prepotencia política", ha criticado.

Como ejemplos de esta "gestión opaca, que no se planifica" ha citado "los errores cometidos en el tema de Erripagaña" o la Plaza de la Cruz. A su juicio, "el consenso político, la lealtad institucional y la participación vecinal han brillado por su ausencia y han generado malestar". "Y eso, a quien está perjudicando es a los pamploneses y a las pamplonesas, con esos vaivenes, esas actuaciones que incluso podríamos calificar de caprichosas, como lo ha acontecido en el proyecto de Beloso, con ese modo de actuar con el objetivo de embarrar y de confrontar con el Gobierno de Navarra incluso que podía hacer peligrar la llegada de los 4,2 millones de fondos en Next Generation", ha afirmado.

A su juicio, "este errático modo de proceder está sumiendo a Pamplona en una parálisis", ya que "seguimos sin ver" la rotonda de San Jorge, el Paseo de Sarasate o la "resignificación" del Monumento de los Caídos. Según ha dicho, "el proyecto de UPN es un proyecto vacío de ideas que conduce a la confrontación a la polarización y a la división".

En respuesta a los medios sobre si el PSN apoyará o no los Presupuestos, Saiz ha señalado que "para trabajar un consenso no solamente hay que verbalizarlo sino que hay que hacer una práctica día a día, hay que generar un ambiente de confianza, de trabajo, de escucha activa, no reuniones en las que nos encontramos muchas veces con cuestiones que ya están decididas". "El consenso se practica antes, el esfuerzo hay que hacerlo antes, y ese caldo de cultivo no se está produciendo por parte del equipo de Gobierno", ha dicho.

Preguntada por los proyectos de la Plaza de la Cruz o de San Jorge, Saiz ha respondido que "cuando digo que no nos fiamos de ese modo de proceder, lo digo y lo justifico". "Es tan sencillo como cumplir la voluntad municipal y cumplir las enmiendas que se aprueban. Cumplir las enmiendas para hacer un concurso de ideas o para cualquier tipo de actuación. Hemos venido denunciando en el tema de la Plaza de la Cruz que el equipo municipal tiene que traer al Ayuntamiento el PEAU, el plan del segundo ensanche, que es un plan que se aprobará por la mayoría municipal y que establece la estrategia y el modo de proceder para el segundo ensanche. Por eso hablo de improvisación, de unilateralidad y de que hay instrumentos para demostrar que ese talante y esas ganas de llegar a consenso se tienen que practicar todos los días, desde el minuto cero", ha subrayado.

Respecto a si la declaración que presentarán el próximo jueves podría ser la antesala de una moción de censura, Saiz ha contestado que "lo que estamos haciendo desde que hemos comenzado nuestra labor como grupo municipal es trabajar con rigor, haciendo una oposición responsable, seria, muy trabajada, muy analizada, de escucha y de trabajar por Pamplona". "Estamos en unos momentos en los que también estamos trabajando -mañana mismo yo acudo al Comité Federal-, remando para un Gobierno en España que también siga dando pasos en esa pluralidad, en esa convivencia y en políticas progresistas". "En eso estamos centrados y centradas", ha destacado Saiz, que ha asegurado que "en la calle también hay gente, ciudadanos y ciudadanas que me formulan esa pregunta".

Respecto a si la "promoción personal" que considera que está llevando a cabo la alcaldesa podría estar relacionada con su intención de presentarse como candidata de UPN en las siguientes elecciones autonómicas, Saiz ha respondido que "las aspiraciones son absolutamente legítimas y soy absolutamente respetuosa", pero que en calidad de alcaldesa, la gestión de Ibarrola "debiera estar centrada en conseguir acuerdos, consensos, asumir su situación y trabajar por Pamplona".

"A partir de ahí, evidentemente, ella tiene derecho a hacer lo que quiera con su carrera política, pero lo que denuncio es que está más centrada quizás en esa simbiosis o esos guiños con el alcalde de Madrid, -José Luis Martínez-Almeida-, donde ya se ha reunido varias veces. Desde luego, Madrid no es nuestro modelo y está, a mi modo de ver, más centrada en esa promoción personal que en solucionar los problemas de Pamplona y en encontrar consensos", ha concluido.