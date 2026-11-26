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La cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - EUROPA PRESS
PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado que UPN y PP "no ilusionan porque no tienen proyecto de país, solo tienen un afán, que es hacer retroceder, y lo hemos visto".
En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto de campaña celebrado en la Plaza de los Burgos de Pamplona, Saiz ha afirmado que "estamos en la recta final de campaña y vemos cómo el Partido Popular se desinfla, no ilusiona, y así el pinchazo ayer en el acto en la Caja Mágica en Madrid".
En cuanto a UPN, ha considerado que "lo máximo que ha hecho por Navarra es subcontratar su programa electoral con el Partido Popular y unir sus siglas en esa coalición, ese deseo de pactar con Vox". "Y estamos viendo que no ilusionan porque no tienen proyecto de país, solo tienen un afán, que es hacer retroceder, y lo hemos visto", ha dicho.
En este sentido, ha hecho referencia a ese "avance en corresponsabilidad" que supone "ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas como prestación de la Seguridad Social, pagadas al 100% para padres y madres". "Y hemos escuchado cómo se refiere a ellos el señor Feijóo, como papel mojado. Con lo cual, eso es lo que plantean, simplemente un retroceso, un derogar, un hacernos retroceder 50 años en todas sus propuestas", ha criticado.
Ha añadido Saiz que "estamos escuchando también poner en valor o exigir avances en materia de educación". "Y hemos visto que todos los expertos indican la importancia de analizar cómo impactan las redes sociales en los jóvenes", ha manifestado, tras añadir que "de hecho hay resultados educativos" que "cuando hay mucho acceso a redes sociales a determinadas edades, empeoran".
"Frente a sus quejas y reivindicaciones, cada vez que han tenido oportunidad de manifestarse medidas concretas que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista, como por ejemplo el no acceder a las redes sociales menores de 16 años, sus votos han sido que no", ha comentado.
En este sentido, ha criticado que "siempre están en contra absolutamente de todo, no tienen programa, no tienen proyecto de país y simplemente es el retroceder y el posicionarse en contra de cualquier avance social que se pone encima de la mesa", ha incidido.
Preguntada por el debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) que RTVE emitirá este jueves, Saiz ha respondido que "sin lugar a dudas, vamos a poder ver la buena educación, el rigor, la responsabilidad, el compromiso de país", frente a "lo que vimos en el pasado debate: hacer trabajar a los verificadores, la falta de respeto y la falta de educación".
"Eso es lo que nos estamos jugando, la buena política, la buena educación, frente a una auténtica involución que representan el Partido Popular y Vox", ha apuntado.