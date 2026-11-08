Saiz (PSOE) dice que PP y Vox "están en contra de todo lo que hace sostenible" el sistema de pensiones

Los candidatos del PSOE por Navarra al Congreso y el Senado, Elma Saiz y Ángel Moleón. - PSN-PSOE

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE por Navarra al Congreso, Elma Saiz, ha afirmado que PP y Vox "están en contra de todo lo que hace sostenible" el sistema público de pensiones, en referencia a la reforma laboral y la subida del salario mínima. Y ha acusado a ambos partidos de "lanzar un mensaje y diciéndole a un joven que su precariedad laboral es culpa de que su abuela tiene una pensión digna". "¿Hay algo más cruel que enfrentar a generaciones?", se ha preguntado.

En un encuentro con pensionistas en Burlada, en el que también ha participado el cabeza de lista al Senado por la Comunidad foral, Ángel Moleón, Saiz ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "no quiere que hablemos de pensiones porque ya sabemos cuál es la agenda oculta que tiene con las pensiones", que supone "recortes y privatizaciones". "Por supuesto que hay que hablar del futuro de las pensiones", ha destacado la candidata, que ha afirmado que el gobierno de coalición "está comprometido de verdad con la revalorización de las pensiones".

Ha puesto en valor la reforma de las pensiones llevada a cabo por el gobierno de Sánchez, "pactada con el diálogo social", "mirada por Europa" y "examinada por una autoridad independiente que se llama la AIREF". Una reforma "mirando el lado del gasto y el lado del ingreso". En cuanto al gasto, y ante la jubilación de la generación del 'baby boom', ha destacado que "tenemos un compromiso por ley, garantizando que suban las pensiones conforme al IPC".

En la parte de los ingresos, se ha apostado por "reformas importantes", con vistas al año 2050, como "la reforma laboral o subir el salario mínimo interprofesional un 66% desde el 2018". "¿Qué hizo el Partido Popular y Vox con esas reformas? Votar que no", ha criticado. "No solamente están en contra de garantizar la revalorización" sino que "votan en contra de todo lo que le hace sostenible a este sistema", ha reprochado.

Elma Saiz ha señalado que "cuando gobernaban, la hemeroteca les persigue": "congelaron las pensiones e introducían unas fórmulas que lo que hacía es pegar mordiscos a las pensiones del futuro. Y en la oposición han votado en contra de la reforma que hicimos, nacida del pacto de Toledo".

Por otro lado, ante las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, diciendo que la revalorización de las pensiones "son cuestiones técnicas", Saiz ha replicado que es "una decisión política". "El creer que las pensiones es una cuestión de justicia social, es una promesa entre generaciones y es un derecho que no cae del cielo sino que es ganado después de muchísimos años trabajando, es una decisión política y no es lo mismo quien esté al frente de cada uno de los gobiernos", ha concluido.

En esta misma línea, el candidato al Senado, Ángel Moleón, ha defendido que "las pensiones no son un regalo de ningún gobierno, no son una dádiva, son un derecho que os habéis ganado después de estar toda una vida trabajando. Y nadie debería deciros que sois una carga para esta sociedad. Sois quienes habéis contribuido a levantar esta sociedad".

El socialista ha destacado que "las decisiones que se toman en los gobiernos tienen consecuencias directas en nuestra vida" y ha afirmado que "en Navarra, la pensión media ha aumentado 500 euros mensuales desde 2018". "Detrás de esta cantidad hay tranquilidad para pagar los recibos, seguridad para hacer la compra y posibilidad de ayudar a los hijos o de disfrutar un poco más de esa jubilación tan merecida", ha manifestado.

Moleón ha criticado los mensajes "intencionados" diciendo que el sistema público de pensiones "está en peligro, que va a colapsar, que cada año vivimos más, que hay demasiados pensionistas y que dentro de unos años no habrá dinero suficiente". Todo ello, ha dicho, "para tener la excusa de modificar nuestro sistema de pensiones y trasladar esos fondos públicos al capital privado que tanto tiempo lleva deseándolo".

En este sentido, ha advertido de que la propuesta de Vox de "avanzar hacia un sistema mixto de pensiones" supone que "parte del dinero destinado a nuestra jubilación podrá acabar gestionado e invertido a través de entidades financieras". A este respecto, ha recordado el caso de Paraguay donde "un banco privado ha tenido que ser intervenido por graves problemas de solvencia". Una entidad donde se había depositado "cientos de millones de dólares procedentes de los fondos públicos, incluidos fondos destinados a las pensiones".

El socialista ha subrayado que "debemos conocer qué posición tiene UPN sobre estas propuestas y qué reformas estaría dispuesto a apoyar, dado su hermanamiento con PP y Vox para estas elecciones en Navarra".