La salida de la Comparsa, el concierto de La Pamplonesa y la ezpata-dantza centran el programa de San Fermín de Aldapa

Ezpata-dantza durante las fiestas de San Fermín de Aldapa. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Fermín de Aldapa, este fin de semana, van a contar un año más con la presencia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, La Pamplonesa, Duguna - Iruñeko Dantzariak y los grupos municipales de txistularis y gaiteros, dentro de la habitual programación del Ayuntamiento de Pamplona para esta festividad.

Entre los actos destacan la salida de la Comparsa, desde el sábado a la tarde, el concierto vespertino ese mismo día a cargo de la Pamplonesa y la ezpata-dantza a cargo de Duguna - Iruñeko dantzariak, el domingo a las 13.15 horas, a la que precederá la salida de la formación desde el puente de Curtidores, en la Rochapea.

Completan el programa las dianas matinales en ambas jornadas, protagonizadas por los grupos municipales de txistularis y gaiteros, y la participación de la Comparsa, La Pamplonesa y dantzaris municipales en la procesión de San Fermín de Aldapa, el domingo a las 12.15 horas, indican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

La programación municipal comenzará este sábado, a las 9 horas, con las dianas a cargo de los grupos de gaiteros y txistularis municipales. El primero partirá desde la Plaza Consistorial y recorrerá la calle Nueva, Rincón de la Aduana, Mayor, Eslava, San Francisco y Ansoleaga, para regresar al punto de partida. El itinerario previsto para los txistularis comenzará en Calceteros y seguirá por Pozoblanco, Comedias, Paseo de Sarasate, San Gregorio, San Miguel, Zapatería, Pozoblanco y Plaza del Castillo.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona será la primera protagonista de la tarde del sábado. La salida está prevista a las 17 horas desde la Estación de Autobuses, iniciando un recorrido que continuará por Yanguas y Miranda, Garcia Ximénez, Roncesvalles, Carlos III, Duque de Ahumada, Estafeta, Tejería, San Agustín, Javier, Dormitalería, plaza de San José, Redín, Caballo Blanco, Barquilleros, Cuesta de Palacio, Aldapa, Cuesta de Palacio, Mercado, Santo Domingo, Plaza Consistorial y San Saturnino hasta llegar al Palacio de Ezpeleta, en la calle Mayor, donde finalizará su jornada a las 20.30 horas.

El relevo lo tomará La Pamplonesa, con un concierto a las 19 horas en la Plaza del Castillo bajo la batuta de Carlos Sancho Cantús, en el que la banda intercalará marchas, pasodobles, jotas, pasacalles y biribilketas de diferentes autores como Manuel Turrillas Ezcurra o Silvanio Cervantes Iñigo, entre otros.

PROGRAMACIÓN DOMINICAL

La programación municipal del domingo se abrirá con las dianas, a las 9 horas, en las que los grupos de txistularis y gaiteros realizarán el recorrido inverso al del día anterior. Los primeros saldrán de la Plaza Consistorial hacia la calle Nueva, mientras que los gaiteros partirán desde la Calceteros y llegarán hasta la Plaza del Castillo.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá a las 11 horas desde el Palacio de Ezpeleta y recorrerá la calle Eslava, San Francisco, plaza del Consejo, Nueva, Plaza Consistorial, Santo Domingo, Mercado, Cuesta del Palacio y Dos de Mayo, donde se unirá a la procesión. A las 11.30 el grupo Duguna - Iruñeko dantzariak partirá desde el puente de Curtidores, en Rochapea, donde previamente realizarán el tradicional ondeo de bandera. La formación avanzará en pasacalles por la cuesta de Santo Domingo hasta llegar a la plaza de San Fermín de Aldapa, donde los ezpata- txikis bailarán en honor al Santo.

A las 12.15 horas, desde la Iglesia de San Fermín de Aldapa (Corazonistas), partirá la procesión acompañada por La Pamplonesa, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Duguna - Iruñeko Dantzariak, en dirección a la calle Dos de Mayo. Recorrerá las calles Carmen, Aldapa, Zacatín, Mañueta, Curia, Navarrería, Carmen y Dos de Mayo, para retornar al punto de partida. Al término de la procesión, el grupo de dantzaris hará el arco a San Fermín.

Finalizada la procesión, Duguna - Iruñeko dantzariak protagonizará a las 13.15 horas la última actuación de la jornada en la Plaza Consistorial, donde bailará la ezpata-dantza. La tropa de ezpata-dantzaris elevará al buruzagi sobre la parrilla de espadas, mirando al Ayuntamiento como señal de saludo. A continuación, los ezpata-txikis volverán a bailar su zortziko acompañados por el capitán y se procederá a desmontar la parrilla, dando por finalizada la actuación.