Salud adelanta a los dos meses la vacunación de los menores de 65 años que ya han pasado el Covid-19

Más de 7.000 personas que contrajeron la enfermedad hace dos meses podrán cerrar desde hoy su inmunización en lugar de esperar 6 meses

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha informado este miércoles del adelanto de la vacunación de las personas menores de 65 años que estén de alta epidemiológica y que hayan superado la enfermedad a los dos meses y no esperar así a los 6 meses como hasta ahora.

Induráin ha manifestado que esta decisión, en términos de salud pública, "nos permitirá potencialmente adelantar la vacunación a más de 7.000 personas menores de 65 años, mientras que para ellos además de completar su inmunización con una dosis de vacuna, podrán acceder al pasaporte Covid por la vía de la vacunación".

La consejera ha comentado que se trata de "un primer paso a esta nueva fase en la que tratamos de generalizar y extender al máximo la accesibilidad a la protección ante el virus".

El protocolo también contempla adelantos con plazos y sistemas propios en determinados grupos y situaciones concretas. El mismo adelanto se aplica cuando se ha pasado la infección después de una primera dosis y es necesaria poner la segunda. En las personas de 65 años y más, no hay cambios, ya que no estaba indicado un tiempo de espera tras la recuperación.

El SNS ha habilitado diferentes vías para lograr una cita. Así, como fórmula preferencial, se puede obtener una autocita a través de Carpeta Personal de Salud (o si no la tienen mediante CIPNA + fecha de nacimiento). También se puede llamar a los teléfonos habituales: Área de Pamplona (948 370 130); Área de Estella (948 370 135) y Área de Tudela (948 370 140) así como a través del correocitas.covid@navarra.es dejando sus datos personales y teléfono para que le llamen.

Santos Induráin ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha señalado que "este verano empezó de manera convulsa con un repunte de incidencia muy elevado". Y ha señalado que, según los datos de los que se dispone, "empezamos a controlar esta ola". "Ayer estábamos en 150 casos, con un 9,3 por ciento de positividad; con la mayor cautela, el comportamiento de este virus tiene un grado de imprevisibilidad alto y en verano, la movilidad y la interacción social, aumentan".

Induráin ha explicado que "los datos nos hablan de una estabilización y una contención de la incidencia". "Aunque sigue bastante alta porque hablamos de 453,5 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, esta bajada de la incidencia debe traducirse en un alivio del sistema sanitario, que todavía está bastante tensionado, sobre todo la UCI", ha dicho.

Al considerar que "está costando bajar el impacto", la consejera ha señalado que "la situación nos ha llevado a pedir la renovación de las medidas planteadas por el Gobierno foral" y que esta mañana ha ratificado el TSJN. Induráin ha defendido estas medidas, "unido al avance de la vacunación, están conteniendo y permiten una nivel decreciente de incidencia pero que va lento, por eso es necesario mantenerlas".

Ha indicado que "la tendencia empieza a ser más esperanzadora", pero ha añadido que "hay que llegar al final del verano con niveles de transmisión del virus más bajos".

En ellos, ha expuesto la consejera, "está influyendo la vacunación". "Toca dar un impulso final, un empujón colectivo al proceso de inmunización", ha dicho, para exponer que "casi el 84 por ciento de la población mayor de 12 años tiene al menos una dosis y un 75 por ciento de esta población está inmunizada con pauta completa".

Teniendo en cuenta el total de la población, "hay una cobertura completa del 65 por ciento, con reparto bastante equilibrado por grupos y tramos", ha dicho, para recordar que "los datos son realmente buenos, pero siempre son mejorables". "Los porcentajes alcanzados en todos los tramos y zonas son una muestra del enorme mérito de la sociedad navarra y de sus profesionales sanitarios", ha comentado.

Induráin ha recordado que estos datos "no son suficientes para pasar la página de la inmunidad de grupo". "Hay que seguir insistiendo porque si algo ofrece pocas dudas es que la vacunación ha marcado una diferencia notable entre unas olas y otras", ha indicado, y ha señalado que "la protección de las vacunas no es total y que no hay que bajar la guardia".

La titular de Salud ha señalado que "actualmente no hay problema de suministro de vacunas" y que esta semana Pfizer ha enviado a Navarra 18.720 dosis por encima de las 23.400 dosis habituales en la semana.

REPESCAS

El SNS, por otra parte, sigue realizando llamadas proactivas dentro de un planteamiento de repescas y adaptaciones para potenciar el cierre de inmunización de diferentes tramos etarios y grupos con menor cobertura o mayor riesgo de contagio. En términos generales, además de haberse alcanzado ya una cobertura con pauta completa de 3 de cada 4 personas con más de 12 años (un 75,3% de la población diana vacunable por el momento, según las homologaciones técnicas de las vacunas disponibles en la actualidad) mientras que la inmunización de los mayores de 40 años roza el 93,3%. Si se toma como referencia la población total de cualquier edad el porcentaje de cobertura con doble dosis o pauta completa es del 65,8%.

Las prioridades, a nivel de campaña poblacional, se centran, por una parte en cerrar los dos tramos de edad media (30-39 años y 40-49 años, con un 66% y un 85% de pautas completas, respectivamente) y, por otra, en continuar con la buena respuesta en jóvenes y adolescentes.

Según los últimos datos del Instituto de Salud Pública, casi el 70% de los jóvenes situados en el bloque 20-29 años tiene ya una dosis (y el 46% dos), lo mismo que más de la mitad (59%) de los de 12-19 años (y un 12%, dos). Estos son tramos que se han abierto al público más recientemente lo que permite esperar unos índices de cobertura más amplios en las próximas semanas al tener ya programada la segunda dosis que cierra el ciclo. En el caso de los dos tramos previos también sucede lo mismo, ya que el 71,9% de las personas de 30 a 39 años tiene ya una dosis y el 85,2% de los de 40 a 49 años, aunque se hace conveniente un nuevo llamamiento a que pidan cita.

LA VACUNA EN EMBARAZADAS EVITA COMPLICACIONES

En cuanto a grupos más específicos por diferentes razones, tras un encuentro entre todos los niveles sanitarios implicados, el Departamento de Salud también reitera el llamamiento y habilita las vías procedentes a las mujeres embarazadas para que puedan acceder a la vacunación si no lo han hecho ya cuando les tocaba por tramo de edad. Los diferentes datos y valoraciones científicas ratifican la conveniencia esta protección, ha informado el Gobierno.

Desde marzo de 2020 al 16 de agosto de este año, 526 mujeres embarazadas han sido diagnosticadas de Covid-19 en Navarra, 28 (el 5,3%) han requerido ingreso hospitalario (6 de ellas ingresaron en UCI, el 1,1%). En total, en Navarra, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 22 de junio de 2021, se registraron un total de 5.460 partos (que dieron como resultado 5.557 nacimientos, una cifra mayor que el número de partos porque hay partos de gemelos o trillizos). El 27% de las mujeres embarazadas diagnosticadas de COVID-19 han sido asintómáticas, y los casos más graves, que necesitaron ingreso hospitalario (28), fueron por neumonías.

El 70% de las gestantes que ingresaron tuvo una estancia hospitalaria menor a 8 días y de las que ingresaron en UCI, la mitad (3) precisó un ingreso superior a los 25 días. En la actualidad, hay una persona ingresada en UCI con embarazo en curso.

Además, el departamento de Salud ha difundido las razones y las recomendaciones para mujeres gestantes acordadas por la Comisión de Salud Pública formada por el ministerio y las comunidades autónomas, junto a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).