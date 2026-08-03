Salud aprueba la convocatoria de 54 plazas de personal facultativo especialista de área

Archivo - Imagen de archivo de unas oposiciones - JESÚS M GARZARON-GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha aprobado la provisión, mediante concurso-oposición, de 54 plazas facultativo especialista de área para los organismos autónomos del Departamento de Salud del Gobierno foral.

Las plazas se convocan tanto por el sistema de oposición como por el de concurso oposición y, además, se crearán listas para la contratación y la promoción interna temporal.

Los requisitos para optar a las diferentes especialidades se pueden consultar en la resolución de la convocatoria publicada este lunes en el BON. Cada especialidad será objeto de un procedimiento independiente que se regirá por dicha convocatoria.

La convocatoria y los actos que deriven de la misma se publicarán en uno o varios de los siguientes medios: en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de empleo público del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la pestaña 'Oposiciones' 'Categorías Sanitarias' 'Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea' 'Facultativo/a Especialista de Área' eligiendo 'cada una de las especialidades'.

En concreto, se convoca 1 plaza de alergología, 5 plazas de anatomía patológica, 5 de cardiología, 6 de cirugía general y aparato digestivo, 8 farmacia hospitalaria, 3 para laboratorio clínico, 5 en medicina preventiva y salud pública, 3 de oftalmología, 4 en otorrinolaringología, y 14 de radiodiagnóstico.

El plazo para realizar las inscripciones comenzará el 4 de agosto y finalizará el día 24 del mismo mes. La solicitud de inscripción y el pago de tasas se hará por vía telemática a través de la página web de la convocatoria eligiendo 'cada una de las especialidades concretas' y luego pulsando 'Inscripción'.

La oposición comenzará en el mes de noviembre de 2026. En la misma resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de la fase de oposición que constará de las siguientes pruebas: una teórico-práctica, tipo test, y otra de casos clínicos prácticos relacionados con el ejercicio del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria (las respuestas se realizarán tipo test). Las dos pruebas se realizarán en el mismo día y seguidas la una de la otra.