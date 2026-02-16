Salud cifra en un 1,58% el seguimiento de la huelga de los facultativos en Navarra

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha cifrado en un 1,58% el seguimiento de la huelga de los facultativos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En concreto, según han indicado desde el departamento, del total de facultativos del turno de mañana del SNS 31 han realizado huelga, el 1,58%. En el turno de tarde, nadie ha secundado el paro.

La huelga se enmarca en la protesta de ámbito nacional por el borrador del nuevo Estatuto Marco propio para médicos y facultativos elaborado por el Ministerio de Sanidad.