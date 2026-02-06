Salud convoca cerca de 1,9 millones en ayudas para promocionar la salud comunitaria

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), ha publicado en el BON once convocatorias de subvención para financiar programas comunitarios de promoción de la salud. En total, este año destinarán 1.878.406 euros a estas ayudas; un 7% más que en 2025.

El objetivo que persiguen estas convocatorias, ha informado el Gobierno, es impulsar la acción social para favorecer y mejorar la salud de grupos y comunidades, así como su bienestar y calidad de vida. Para ello, se basan en el trabajo en red y en la participación de la población a la que se dirige esa acción o actividad.

Concretamente, las entidades locales y sociales que desarrollen programas de prevención y promoción de la salud, de promoción y educación afectivo-sexual, de envejecimiento saludable, de bienestar emocional, de prevención de adicciones y programas en relación con el VIH-SIDA podrán presentar su solicitud de modo telemático hasta el próximo 27 de febrero, incluido, a través del enlace al catálogo de trámites del Gobierno de Navarra en su página navarra.es.

Con estas ayudas se podrán financiar proyectos realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Los programas se deben alinear con las directrices que promueve el ISPLN y, en especial, con aquellas cuya finalidad coincida con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Salud Pública de Navarra 2022-2025. En 2025, un total de 475 proyectos recibieron subvención, 43 más que el año anterior.

LAS 11 CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

Cada línea de trabajo consta de dos convocatorias de subvención, una dirigida a entidades locales y otra a entidades sociales, excepto la de VIH:

-Prevención y promoción de la salud. Subvenciona programas de promoción de estilos de vida y transiciones vitales saludables que favorezcan la colaboración entre los servicios sociosanitarios y las entidades de las zonas de Navarra. La línea para entidades sociales cuenta con 110.000 euros y la de entidades locales, 170.000 euros.

-Promoción del envejecimiento saludable. Subvenciona programas que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. La cifra total destinada para entidades sociales son 150.000 euros y para entidades locales, 195.000 euros.

-Promoción y educación afectivo-sexual comunitaria. Convocatoria dirigida a realizar programas y actividades de prevención y promoción de la salud sexual, especialmente en espacios de ocio y tiempo libre. Las acciones que reciban subvención deben favorecer unas relaciones afectivo-sexuales basadas en el buen trato, el cuidado mutuo y el placer compartido y generar referencias positivas de las mismas. El presupuesto de esta línea paraentidades sociales asciende a 180.000 euros y para entidades locales, 75.000 euros.

-Promoción del bienestar emocional. Se financian programas y acciones comunitarias para mejorar la salud y el bienestar emocional de las personas, atendiendo a criterios de equidad, realizados por entidades locales, fundaciones, cooperativas de iniciativa social y asociaciones sin ánimo de lucro. La convocatoria para entidades sociales cuenta con un presupuesto total de 180.000 euros y para entidades locales, 70.000 euros.

-Prevención de adicciones. Las ayudas son para programas de prevención comunitaria de adicciones con y sin sustancia. Para ello, se destinan 278.000 euros para entidades sociales y 315.000 euros para entidades locales.

A los programas comunitarios en relación con infección por VIH-Sida, el ISPLN dedica un total de 158.414 euros en concepto de ayudas para programas con especial atención a las acciones de prevención específica, que llevan a cabo asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y cooperativas de iniciativa social.