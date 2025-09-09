Salud destaca más inversión, más contrataciones y nuevas infraestructuras el Área de Salud de Tudela

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha reiterado "el compromiso de Salud" con el Área de Salud de Tudela en la que "se está destinando más inversión, más contrataciones de personal y nuevas infraestructuras". Así lo ha expuesto tras mantener una reunión con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero.

Durante el encuentro se han tratado también algunas propuestas y líneas de trabajo para impulsar la Atención Primaria y la contratación de profesionales que, tal y como ha comentado el consejero, se tendrán en cuenta a la hora de planificar nuevos proyectos y en los próximos presupuestos.

De esta forma desde Salud se ha recordado que en el Área de Salud de Tudela se han llevado a cabo en los últimos 3 meses decenas de contrataciones de profesionales sanitarios y no sanitarios, entre ellos 16 médicos tanto en el Hospital como en Primaria. Esto ha permitido, ha indicado el Gobierno foral, "reforzar plantillas en un momento clave como es el verano, completar algunas que estaban con déficit de personal de cara al otoño y, como efecto más inmediato, aliviar las listas de espera de primera consulta en 420 personas en el mes de agosto, un mes en el que tradicionalmente las listas suben por la bajada de actividad en todos los centros a causa de las vacaciones".

En concreto, entre las nuevas incorporaciones se encuentran especialistas en Rehabilitación, Medicina Interna, Psiquiatría, Pediatría, Radiología, Alergología, Neumología, Digestivo y Urgencias en el Hospital Reina Sofía; tres médicas que han finalizado su formación en el Área de Salud de Tudela se han sumado a las Zonas Básicas de Cascante, Corella y Tudela-Este y también se ha contratado un óptico-optometrista, una farmacéutica hospitalaria, una analista clínica y una psicóloga clínica, completando la plantilla del Centro de Salud Mental.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS

Además de las mejoras en el número de profesionales, ha indicado el Ejecutivo, también están proyectadas o en curso nuevas infraestructuras que contribuyen a "modernizar y mejorar el servicio prestado a los pacientes en Tudela". En el Hospital Reina Sofía está en fase de equipamiento la nueva Área de Farmacia, que duplica su extensión respecto a la anterior y "ofrecerá mayor seguridad y trazabilidad en todo lo referente a medicamentos, tanto para los pacientes ingresados como los que se encuentran en sus domicilios". Este proyecto conlleva una inversión de 2,1 millones de euros. Además, se está trabajando en el plan para la renovación y ampliación de los Servicios de Urgencias y de Rehabilitación.

En el ámbito de Atención Primaria está en marcha la construcción del nuevo centro de salud de Cascante, con una inversión de 3,98 millones, que ampliará el número de consultas y servicios prestados para la localidad y toda la zona básica. También está en curso laampliación del centro de salud Tudela Oeste Gayarre, proyecto en el que se trabaja actualmente para adecuar el contrato a las particularidades detectadas en el edificio.

El consejero ha insistido en que el Gobierno de Navarra apuesta por los servicios de proximidad, por el impulso de los hospitales comarcales y por la contratación de todos los profesionales posibles para completar los equipos. También ha mencionado que en las próximas semanas se va a convocar el Consejo de Área para informar sobre todos los aspectos que involucran a Salud y el área de Tudela.