Salud dice que es "legítima" la decisión de no hacer jornada extra pero le preocupa la incidencia en la lista de espera

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha considerado "legítima" la decisión de varios profesionales de Atención Hospitalaria de no participar en la jornada extraordinaria en los próximos meses, pero ha señalado que le "preocupa el impacto que tendrá sobre las listas espera".

Ante esta situación, el Departamento de Salud ha expresado su "compromiso y firme objetivo de mejorar la atención sanitaria de toda la ciudadanía navarra como principal meta de toda nuestra gestión" y ha señalado que "la actividad extraordinaria es una de las herramientas de gestión puestas a disposición del sistema para atender la demanda actual que no se llega a cubrir con la jornada ordinaria de 8 a 15 horas".

"Hoy en día no hay posibilidad de contratar más profesionales del estamento médico de muchas especialidades y, por ello, invertimos parte de nuestro presupuesto en financiar esta jornada extra que nos permite atender a más pacientes por las tardes", ha explicado.

Sin embargo, el Departamento ha precisado que "esta actividad es voluntaria". "Desde la Administración no sé puede obligar a hacer esta actividad. Hasta ahora hemos encontrado la disposición de los y las profesionales para ello, pero en los últimos días algunos han anunciado que no lo harán en los próximos meses. Una decisión legítima, aunque nos preocupa el impacto que tendrá sobre las listas espera", ha subrayado.

Desde Salud han explicado que se mantiene esta herramienta "para todos aquellos profesionales que quieran sumarse a ella". "En los próximos días, a diferentes niveles, mantendremos encuentros con los profesionales para intentar conocer sus reivindicaciones y atenderlas dentro de las posibilidades y la normativa vigente con el fin de amortiguar lo máximo posible el impacto. Diálogo y mano tendida a trabajar en conjunto y colaboración, reiterando nuestro compromiso con la ciudadanía y con su atención sanitaria, corrigiendo las ineficiencias del sistema y respetando los derechos de nuestros profesionales", han señalado.