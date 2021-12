Salud y FNMC piden "prudencia" y mantener las medidas de prevención y seguridad en las celebraciones navideñas

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) han pedido este jueves "prudencia" a la población de cara a las celebraciones navideñas y han llamado a mantener las medidas de prevención y seguridad en actos como las cabalgatas, realizándolas en espacios abiertos, con distancia personal y usando la mascarilla.

Así lo han remarcado el director general de Salud, Carlos Artundo, y el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, tras mantener una reunión para hacer un "análisis compartido" de la situación y plantear las recomendaciones incluidas en una resolución de la Dirección General de Salud, que se ha firmado este jueves, y que plantea, entre otras cuestiones, limitar las celebraciones a diez personas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Artundo ha destacado que se trata de unas "recomendaciones potentes para los días de Navidad" para "intentar de alguna manera parar o dominar esta sexta ola que está siendo tan explosiva". Al respecto, ha destacado que "la situación es delicada" tanto en términos de incidencia de la pandemia como en el "impacto" en el sistema de salud, con unos profesionales "agotados" y con las plantas y las UCI hospitalarias "tensionadas", no sólo por el Covid sino por otras "patologías" relacionadas con la época invernal.

Ha insistido en el cumplimiento de estas recomendaciones para que "consigamos el objetivo que perseguimos con la menor restricción y limitación posible". A su vez, ha precisado que "estamos en el límite, y si no lo conseguimos en los próximos días, evidentemente tendremos que pensar en otros escenario".

Por su parte, Juan Carlos Castillo ha afirmado que "este marco de recomendaciones es similar al del año pasado con la diferencia de que ahora hay mucha más gente vacunada" y con la salvedad de que "a partir de cierto numero de personas en los actos había que requerir un informe al Instituto Navarro de Salud Pública". En este sentido, ha remarcado que si hay algún acto organizado por los ayuntamientos que "requiera de un volumen de personas importante, requeriremos ese informe para trabajar en la misma línea que hicimos el año pasado".

En este sentido, ha llamado a "tomarse en serio las recomendaciones" y ha pedido que los municipios hagan sus actos "de manera similar al año pasado". Ha aseverado que "se pueden organizar cabalgatas y Olentzero, siempre que garanticemos que se hace en espacios abiertos, que hay separación de personas y que se use la mascarilla". "Y quien considere que no lo puede organizar en condiciones de garantizar la seguridad y la salud pues que no lo haga", ha concluido.

