Salud implantará en septiembre una estrategia centrada "no sólo en la enfermedad sino en las condiciones que la generan"

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 profesionales de los centros de salud de Navarra han participado este martes en la jornada de presentación del documento inicial de la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria del Departamento de Salud, que se ha desarrollado conjuntamente entre Atención Primaria y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y que comenzará a implementarse en septiembre.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha realizado la apertura de esta jornada, que ha tenido lugar en Baluarte, junto al gerente del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea, Alfredo Martínez.

En su intervención, Domínguez ha afirmado estar "convencido" de que la implementación de la estrategia "será un éxito" y ha explicado que la salud comunitaria en atención primaria "se fundamenta en un enfoque integral que reconoce la influencia de los determinantes sociales en la salud y promueve la participación activa de la comunidad en la identificación y resolución de sus necesidades".

"Este modelo busca fortalecer la equidad y mejorar la calidad de vida de las personas, abordando no sólo la enfermedad sino también las condiciones que la generan", ha dicho, tras añadir que "participación comunitaria es involucrar a la población en la identificación de problemas de salud y en la toma de decisiones".

Según ha subrayado, "poner el foco en los determinantes sociales de la salud y reconocer que factores como la educación el empleo, el entorno físico y social, entre otros, influyen significativamente en las salud de las personas puede ayudarnos en nuestro cometido".

En este sentido, ha apostado por "defender la atención integral y continua, ofrecer cuidados que aborden las necesidades físicas emocionales y sociales de los individuos a lo largo del tiempo, trabajar con un modelo de atención que va más allá del tratamiento de la enfermedad, poniendo el foco en las condiciones que la generan, y promoviendo la participación activa de la comunidad".

Por su parte, Martínez ha considerado que "hay que mirar a largo" plazo, con estrategias "que nos permitan de verdad superar los problemas a los que nos dedicamos todos los días con el pico y pala, y esta yo creo que puede ser esa estrategia".

"Llevamos 30 años diciendo que tenemos que girar de la asistencia a la prevención y a la promoción, pero no acabamos de hacerlo y esta estrategia pone el foco ahí, pone el foco en la comunidad y no en las consultas, los centros, los hospitales", ha indicado, tras añadir que "no por poner más tecnología o más consultorios o más profesionales, que son muy importantes, que son necesarios, vamos a conseguir" mejorar el nivel de salud de la población.

"Es una estrategia que tiene interés porque aúna los esfuerzos de la atención primaria con salud pública", ha apuntado Martínez, tras remarcar que "es una estrategia que mira al futuro, contando con los distintos testamentos profesionales y contando con los conocimientos de las distintas disciplinas".

QUÉ SUPONE ESTA ESTRATEGIA

La estrategia plantea trabajar en tres niveles: asistencia individual y familiar con orientación comunitaria -que se centra en "buscar las causas de las causas"-; trabajo grupal con orientación comunitaria; y acción comunitaria en salud -que plantea que "hay otros agentes que generan salud, no solo el centro de salud"-.

En primer lugar, busca ofrecer una atención individual y familiar en las consultas y domicilios "que tenga muy en cuenta el contexto social de la persona que se está atendiendo, tanto a la hora de entender su situación o problema de salud como de explorar las posibles vías para afrontarlo".

En segundo lugar, pretende "potenciar en los centros de salud la educación para la salud grupal en función de las necesidades detectadas en la comunidad". En estos talleres, "personas con una misma situación vital o enfermedad reflexionan colectivamente sobre su proceso, mejoran sus conocimientos y adquieren más capacidades para afrontarlo".

En tercer y último lugar, apuesta por que los profesionales de este nivel asistencial "se impliquen en los procesos comunitarios de su zona junto a la ciudadanía, el tejido social, profesionales de otros sectores y las administraciones locales para, de manera colaborativa, mejorar el bienestar y la salud colectiva".

APUESTA POR LA SALUD COMUNITARIA

Durante la jornada se ha puesto en valor el trabajo realizado en las últimas cuatro décadas en este ámbito en los centros de salud de toda Navarra. Los equipos de Atención Primaria "juegan el rol fundamental" dentro de esta estrategia y contarán a partir de ahora con un equipo de apoyo conformado por ocho profesionales vinculados a la gerencia de Atención Primaria y al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Este equipo multidisciplinar estará conformado por profesionales de Trabajo Social, y de Enfermería y Medicina especialistas en Atención Familiar y Comunitaria. De hecho, se han creado cuatro plazas de enfermería especializada específicamente desde la gerencia de Atención Primaria para la constitución de este equipo de apoyo.

En el encuentro también se han presentado diferentes herramientas que buscan "poner los medios para facilitar que los equipos de Atención Primaria puedan profundizar en la orientación comunitaria de su trabajo, como un plan formativo, mecanismos para agendar el trabajo, para establecer la dedicación horaria, herramientas digitales y espacios de encuentro para avanzar en este ámbito".

UNA JORNADA PARTICIPATIVA

El acto se ha dividido en dos partes. En la primera, se ha explicado en qué consiste la propia estrategia. En la segunda parte, de carácter participativo, profesionales de las tres áreas de salud de Navarra (Pamplona, Estella y Tudela) han reflexionado en grupos de quince personas sobre la estrategia y han realizado sus aportaciones a la misma.

Además, la jornada ha sido grabada para que esté disponible para todas las personas que trabajan en Atención Primaria y se ha establecido un mecanismo de participación, mediante un correo electrónico, para que puedan hacer llegar sus propuestas de mejora hasta el 30 de junio. El acto ha sido clausurado por la gerente de Atención Primaria, Susana Miranda, y por la directora gerente del ISPLN, María Ángeles Nuin.