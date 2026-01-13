Salud Laboral publica una guía para reducir los accidentes laborales en el sector forestal - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Personal técnico de la subdirección de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN / NOPLOI) del Departamento de Salud del Gobierno foral ha desarrollado una guía sobre gestión de riesgos laborales para empresas del sector forestal.

Este documento, que se ha elaborado en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (Ademan), persigue impulsar la prevención de riesgos y reducir los accidentes laborales en este ámbito.

El ISPLN viene ejecutando desde el año 2017, en coordinación con otros organismos, el Programa de Reducción de Accidentes en el Sector Forestal de la Comunidad foral.

Según han indicado desde el Gobierno de Navarra en una nota, tras la aplicación de este programa integrado en el Plan de Acción de Salud Laboral y "gracias al esfuerzo realizado por todas las partes implicadas -incluidas empresas y personal autónomo-", el índice de incidencia "se ha reducido una sexta parte, pasando de 648 accidentes por cada 1.000 personas trabajadoras en 2016 a 106,5 en 2023".

Sin embargo, el sector forestal "sigue siendo uno de los más peligrosos y en el que los accidentes laborales tienen consecuencias más graves". Concretamente, en 2025 se produjeron dos siniestros en los que fallecieron dos personas que trabajaban en los montes navarros.

Entre las principales causas de los accidentes que se registran en este sector, se encuentran la ejecución incorrecta de procedimientos de trabajo y la falta de planificación.

Por ello, para ser "realmente eficaces" en la prevención de riesgos, desde Salud Laboral recuerdan la importancia de incluir en la evaluación de los trabajos aspectos como la orografía concreta del lugar, la climatología y la maquinaria que se vaya a utilizar.

La población trabajadora en este sector "es muy pequeña; actualmente hay 307 hombres y 31 mujeres en estas empresas". Desde el ISPLN "se lleva a cabo un gran esfuerzo para el control de los riesgos laborales y de la aplicación de medidas preventivas en los aprovechamientos forestales, realizando numerosas visitas de comprobación de condiciones de trabajo".

En este contexto, la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (Ademan) propuso crear una guía de asesoramiento "tras constatar la dificultad que tienen las empresas asociadas de llevar a cabo una eficaz gestión de la prevención de riesgos laborales".

En numerosas ocasiones, sus asociadas les habían trasladado "las dificultades para disponer de la documentación obligatoria necesaria y para identificar a los organismos y entidades competentes y asesores en materia de prevención de riesgos laborales, así como otras dudas relativas a las actuaciones que debe realizar su servicio de prevención o la necesaria presencia de los recursos preventivos, entre otros aspectos".

Por ello, en esta Guía para la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas del sector forestal, además de recoger los criterios normativos que deben cumplir las empresas, se explicarán las medidas preventivas encaminadas a una disminución de la accidentabilidad y buenas prácticas que ayuden a integrar la prevención de riesgos en los trabajos forestales.

El documento se presentará este jueves 15 de enero a las 17 horas en una jornada en la sede de Ademan. Para este encuentro han sido convocadas tanto las empresas, como personal autónomo del sector y representantes del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

El trabajo estará disponible y se podrá descargar desde la página web del ISPLN. Asimismo, el documento estará también disponible en euskera.