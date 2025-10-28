Salud lanza una campaña para sensibilizar sobre los riesgos del vapeo y prevenir el consumo de cigarrillos electrónicos

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra lanza una campaña para sensibilizar sobre los riesgos del vapeo y prevenir el consumo de cigarrillos electrónicos. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha lanzado una campaña dirigida a sensibilizar sobre los riesgos del vapeo y prevenir su consumo, especialmente entre adolescentes y jóvenes, a través de su entorno familiar y de personas adultas referentes. El objetivo es desmontar mitos como que "solo es vapor con sabor a frutas" o que "no crea adicción".

Salud ha destacado que los cigarrillos electrónicos son dispositivos que calientan un líquido y, al hacerlo, producen un aerosol que se inhala al vapear. Este aerosol puede contener partículas ultrafinas, nicotina, saborizantes tóxicos, sustancias cancerígenas y metales pesados como níquel, estaño y plomo.

Según el Observatorio de Salud Pública de Navarra, el 48,5% de la población navarra entre 14 y 18 años ha vapeado alguna vez, lo que supone un incremento de 7 puntos respecto a 2021. Además, el 36% lo ha hecho en el último año.

Ante esta tendencia, también presente en personas adultas y en el conjunto del Estado, la sección de Promoción de la Salud y Salud en Todas las Políticas del ISPLN ha puesto en marcha la campaña 'Vapear no es lo que parece / Bapeatzea ez da dirudiena', enmarcada en el IV Plan de Prevención de Adicciones de Navarra 2025-2030.

La iniciativa ha sido presentada este martes por la directora gerente del ISPLN, Mª Ángeles Nuin, acompañada por la jefa del Servicio de Promoción de Salud Comunitaria, Nerea Álvarez, y la jefa de la Unidad de Estilos de Vida y responsable del Plan, Itzal Puchol. Los objetivos de esta campaña son empoderar al entorno adulto como agente clave para promover decisiones informadas, romper la falsa percepción de que el vapeo es inofensivo y prevenir el consumo.

El Gobierno foral ha explicado que esta percepción se ve reforzada por la publicidad engañosa, el diseño atractivo de los dispositivos, los sabores que se utilizan y la falta de información fiable.

En este contexto, la campaña ofrece herramientas prácticas y mensajes claros basados en evidencia científica: "No es vapor con sabor a frutas, la mayoría llevan sustancias cancerígenas", "No es un juguete. Vapear en la adolescencia aumenta el riesgo de dependencia al tabaco", o "No es solo una moda. Busca información fiable, que te cuenten todo".

En su intervención, Nerea Álvarez ha destacado que los últimos datos en el ámbito estatal y europeo muestran que el consumo se ha incrementado entre las chicas y que las mujeres consumen más cigarrillos electrónicos con nicotina que los hombres. Esta tendencia también empieza a ser advertida en la Comunidad foral, lo que plantea un reto en prevención con enfoque de género.

La campaña incluye tres carteles, dos vídeos y una cuña, que se difundirán en radios, marquesinas, transporte urbano, mupis digitales, estaciones de tren y autobús, lonas del Palacio de Navarra, redes sociales y en tres edículos de parkings municipales, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

Todo el material está disponible en vapearnoesloqueparece.navarra.es (castellano) y bapeatzeaezdadirudiena.nafarroa.eus (euskera), donde se ofrece información sobre los tipos de cigarrillos electrónicos, sus componentes, efectos en la salud, cifras de consumo en Navarra y consejos para fomentar el diálogo y dejar de fumar/vapear.