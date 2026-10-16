Salud Mental rinde homenaje a 26 profesionales del área por su jubilación

Imagen de grupo del personal jubilado de Salud Mental durante los últimos cinco años, con el consejero Domínguez. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha homenajeado este viernes a 26 profesionales de Salud Mental jubilados durante los últimos 5 años, en un acto que ha tenido lugar en el centro San Francisco Javier en Pamplona. Al acto ha acudido el consejero de Salud del Ejecutivo foral, Fernando Domínguez, la directora gerente Sara Chivite, así como otros profesionales, compañeros, familiares y amigos.

Los 26 profesionales, correspondientes a diferentes perfiles profesionales de Psiquiatría, Psicología Clínica, Enfermería, Trabajo Social, Administración, entre otros, han sido recibidos por la Gerencia de Salud Mental, quienes les ha entregado un obsequio como reconocimiento a su trabajo.

El consejero Domínguez, durante su intervención, ha puesto en valor el desempeño, la profesionalidad y la profunda dedicación en el cuidado de los pacientes de salud mental de la sanidad pública navarra. Durante sus palabras de agradecimiento, Domínguez ha subrayado el componente humano de todos ellos: "Habéis pasado una larga vida profesional en distintos ámbitos relacionados con la salud mental, donde cuidar va mucho más allá de lo médico". "Vuestra labor va mucho más allá de la medicina y la terapia tradicional; vuestro verdadero impacto reside en la capacidad de escuchar sin juzgar y de sostener a las personas cuando su entorno parece desmoronarse", ha expuesto.

El consejero ha añadido que "en el ámbito de la salud mental, el cuidado no se mide solo en altas médicas, sino en la confianza reconstruida, en el alivio del sufrimiento psíquico y en la dignidad devuelta a cada paciente". "Gracias por vuestra infinita paciencia, por vuestra empatía y por ser ese faro de esperanza y estabilidad emocional para tantas familias que transitaban por la incertidumbre", les ha trasladado.

Por su parte Sara Chivite, gerente de Salud Mental, ha agradecido el compromiso y trabajo de tantos años: "Os lleváis hoy nuestra consideración como Dirección, el respeto profesional y afecto sincero de quienes continuamos en la institución y, por encima de todo, el agradecimiento de muchos y muchas pacientes, cientos de familias que encontraron en vosotros y vosotras calidez y la orientación necesaria durante sus momentos más vulnerables".