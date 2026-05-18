Salud renueva el sistema de citación para mejorar la accesibilidad a Atención Primaria

Archivo - Imagen del centro de salud del Soto de Lezkairu en Pamplona - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud renueva desde este lunes, día 18 de mayo, el sistema de citación de Atención Primaria con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los pacientes de Navarra. Una de las novedades de la nueva organización es el desbloqueo de las denominadas 'citas día', que hasta ahora se abrían a las 8 de la mañana, lo que provocaba en algunos centros de salud gran afluencia de pacientes a primera hora. Ahora, cualquier persona que necesite una cita, podrá hacerlo por teléfono, en la Carpeta Personal de Salud o, de así quererlo, presencialmente, pero sin necesidad de ir a primera hora ya que la oferta de citas disponibles será la misma para todas las vías de acceso.

Otra de las herramientas que desde Salud confían que mejore el sistema de citación es la inclusión en la Carpeta Personal de Salud de un algoritmo que, a través de varias preguntas sencillas, permita dar cita a cada usuario con el profesional más adecuado para resolver su demanda según el caso referido. Este cuestionario, similar al utilizado por el personal administrativo de los centros de salud, que ya está en uso y validado en otras comunidades autónomas, preguntará al paciente por los síntomas que describe, la duración de los mismos y su edad, para dirigirle a la agenda que corresponda: a la de su profesional de medicina, de enfermería, o de enfermera de procesos agudos, ha informado el Gobierno foral.

Además, todas las citas de la agenda de cada profesional estarán disponibles en todas las vías de acceso al sistema: por teléfono, presencial o mediante Carpeta Personal de Salud (web). Hasta ahora, algunos centros y algunos profesionales no tenían en web todas las citas de su agenda disponibles, solo alguna de ellas, de ahí que, en algunos casos, las demoras fueran de varias semanas en esta vía y los pacientes acudieran de manera presencial.

Según el Ejecutivo, estos cambios, que están ya introducidos desde hoy, pretenden "mejorar la accesibilidad a la Atención Primaria y facilitar el mayor número de citas por todas las vías, para que no haya necesidad de acudir presencialmente al centro de salud o consultorio". Tal y como se ha comunicado a todos los centros desde la Gerencia de Atención Primaria, esta nueva organización de agendas se evaluará mensualmente para corregir posibles inconvenientes o aspectos a mejorar.

COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA EVITAR CITAS FALLIDAS

En esta línea, desde Salud se solicita a la ciudadanía colaboración. En el primer cuatrimestre de este año 2026, en toda la red de Atención Primaria, se han perdido 65.796 citas porque el paciente no se ha presentado en la consulta o no ha respondido el teléfono. Con el cambio realizado, "se pretende facilitar el acceso al sistema, pero entre las reticencias de no haberlo hecho hasta ahora se encuentra la posibilidad de que aumenten las citas fallidas o se haga un uso abusivo de ellas".

Para evitarlo, se ha limitado el número de citas que un paciente puede coger por web a una cita para cada estamento al mismo tiempo, y se recordará la cita 48 horas antes, indicando consulta, lugar, hora y día de la cita. Durante los próximos meses se evaluará al funcionamiento de este sistema y se decidirá cómo proceder en caso de que no dé los resultados esperados, y para ello, la colaboración ciudadana es imprescindible, ha añadido el Gobierno.

A lo largo de esta semana se difundirá en los centros de salud y en los consultorios y en redes sociales de Salud Navarra, cartelería informativa explicando cómo solicitar cita a partir de ahora. Además, se continuarán organizando sesiones de formación sobre la Carpeta Personal de Salud, su uso y sus funcionalidades en todas las zonas básicas de salud, para aquellos usuarios que no están familiarizados con la misma o necesitan ayuda para su instalación o su manejo.

Actualmente más de 535.000 personas en Navarra tienen o han tenido Carpeta Personal de Salud y han accedido de manera correcta. En torno a 250.000 personas son usuarias activas y cada mes se realizan unos 700.000 accesos. En todo 2025 se produjeron 8,3 millones de accesos a Carpeta Personal de Salud.