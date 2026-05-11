Salud selecciona ocho proyectos "innovadores" para la "mejora de la humanización" en la atención sanitaria en Navarra

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Humanización, ha seleccionado ocho proyectos "innovadores" para la "mejora de la humanización" en la atención sanitaria en la Comunidad foral, en el marco del segundo taller de la 'Incubadora de Proyectos Innovadores de Humanización' que tuvo lugar el pasado día 5 de mayo.

Los proyectos han sido seleccionados de entre 15 propuestas presentadas inicialmente y "destacan por su viabilidad y capacidad para situar la dignidad de la persona en el centro del sistema asistencial".

Los proyectos están impulsados por equipos interdisciplinares de diferentes ámbitos: Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa, Área de Salud de Estella-Lizarra, del Área de Salud de Tudela, Atención Primaria, Salud Mental, Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua, Navarrabiomed y el propio Departamento de Salud.

El perfil de los 32 profesionales implicados abarca desde medicina, enfermería, trabajo social, personal administrativo y personal técnico, entre otros, dado que la humanización aplica a la totalidad de los perfiles profesionales en cualquier ámbito sanitario.

Todos ellos han recibido formación previamente en la Microcredencial Universitaria 'Humanizar la atención de la salud' de la UPNA.

Durante los próximos meses, los equipos desarrollarán las propuestas y recibirán acompañamiento técnico para definir sus retos definitivos mientras que los avances y resultados serán presentados el 6 de octubre en el tercer taller de la 'Incubadora de Proyectos Innovadores de Humanización' que coordina el experto en inteligencia colectiva Amalio Rey García.

Hasta la fecha, los equipos han trabajado en el diseño de necesidades reales y la motivación de los profesionales para garantizar que los proyectos sean factibles.

Los ocho proyectos seleccionados son 'La muerte no solo afecta a quien muere', 'ENDOCARE', 'Continuidad asistencial al alta hacia centros sociosanitarios del área de Estella', 'Una imagen vale más que 100 palabras -Todo lo que necesitas saber sobre tu prueba radiológica', 'Rediseño y Amabilización de la sala de espera de consultas del Hospital Reina Sofía de Tudela', 'Acompañar en red', 'Espacios de atención cercana y confidencial en Salud Laboral - Circuito de atención personalizada', 'Salud Mental: información esencial clara y accesible sobre el recurso que atiende a la persona'.