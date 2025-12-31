La San Silvestre provoca este miércoles importantes afecciones al tráfico en el centro de Pamplona

Archivo - Foto de archivo de un agente de la Policía Municipal de Pamplona controlando el tráfico. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional carrera de la San Silvestre causará este miércoles importantes alteraciones en el tráfico de la zona centro de Pamplona ya que se cerrarán vías muy importantes con la suficiente antelación con el fin de garantizar la seguridad de las personas participantes.

La carrera consta de dos pruebas, una infantil y la absoluta, con salida y llegada en la calle Navas de Tolosa. La carrera infantil dará comienzo a las 16.45 horas (se cortará al tráfico Navas de Tolosa desde las 15.00 horas) y la absoluta a las 18.30 horas (se cortará el tráfico desde las 18.05 horas), informan desde la Policía Municipal de Pamplona.

El recorrido será con inicio en Navas de Tolosa y continuará por plaza Juan XXII, avenida Bayona (Ida y Vuelta), Avda. Pío XII, Monasterio de Urdax (en contra dirección),Vuelta del Castillo (en contra dirección), avenida Pío XII, avenida Ejército (ida y vuelta), calle Navas de Tolosa.

Los principales puntos de cierre se sitúan en estos lugares: Ejército / plaza de la Paz, Bayona / plaza de Europa, Pío XII / Sancho el Fuerte, Barañain / Monasterio de Urdax, Baja Navarra / Seminario, Plaza de los Fueros / Yanguas y Miranda, Monasterio de Belate / Travesía Monasterio Belate, Plaza Juan XXIII y Vuelta del Castillo / avenida Barañain.

Además de estos puntos, habrá otros muchos cruces en los que se desviará el tráfico impidiendo circular y atravesar el eje principal formado por la avenida Bayona, plaza Juan XXIII, avenida del Ejército, avenida Conde Oliveto, calle Yanguas y Miranda y calle Navas de Tolosa.

Policía Municipal ha organizado un dispositivo especial de tráfico compuesto por 30 policías y voluntarios de la organización que se encargarán de regular los desvíos oportunos de circulación. Además, se cuenta con la colaboración de patrullas de Policía Foral y Policía Nacional para garantizar la seguridad del evento.

Ante la previsión de una gran afluencia de corredores y espectadores, desde Policía Municipal han llamado a evitar acceder con el vehículo particular a la zona centro de la ciudad, recomendando hacerlo caminando o en transporte público. Para las personas que tengan que utilizar su vehículo recomiendan que lo estacionen en zonas o aparcamientos un poco más alejados del centro.