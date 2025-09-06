Sánchez acusa a Tellado de hacer una "apelación encubierta a la violencia"

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al secretario general del PP, Miguel Tellado, de hacer "una apelación encubierta a la violencia" después que haya afirmado este sábado en Pamplona que "este puede ser el último curso político de este gobierno" y "podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido".

A través de su perfil en la red social X, Sánchez ha considerado que las palabras de Tellado son "un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa".

De la misma manera, ve en las declaraciones del dirigente 'popular' "una apelación encubierta a la violencia" y "un cuestionamiento de la democracia". "Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país", ha concluido.