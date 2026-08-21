Sancionado por cinco infracciones graves tras sufrir un accidente de patinete en Salinas de Pamplona

Armas blancas intervenidas al conductor de un patinete que sufrió un accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha denunciado administrativamente al conductor de un patinete eléctrico tras sufrir un accidente de circulación en la carretera NA-6008, a la altura del término municipal de Salinas de Pamplona. La intervención de seguridad vial, ocurrida a media tarde esta semana, destapó un cúmulo de cinco irregularidades normativas graves por parte del implicado.

Una patrulla de la Policía Foral se desplazó hasta el lugar del siniestro para atender el accidente en el que se había visto involucrado el usuario del patinete eléctrico. Al proceder a las diligencias habituales y a la identificación del conductor, éste arrojó un resultado positivo en las pruebas de detección de alcohol, según ha informado el cuerpo policial.

Además, el vehículo transitaba por una travesía, vía expresamente vetada para este tipo de dispositivos. Igualmente, carecía de la autorización de circulación necesaria exigida para el vehículo. En cuarto lugar, el patinete no disponía de la correspondiente póliza de seguro obligatorio.

Por último, en el registro de sus pertenencias, los agentes le intervinieron dos armas blancas: una navaja de más de 16 cm de hoja y un cuchillo de caza de 23 cm de longitud, cuyo porte en la vía pública vulnera la normativa de seguridad ciudadana.

La Policía Foral ha recordado que los vehículos de movilidad personal están sujetos al Reglamento General de Circulación y a las leyes de seguridad. "Conducir bajo los efectos del alcohol, circular por travesías y portar armas blancas de estas dimensiones comprometen de forma crítica la seguridad del propio usuario y la del resto de los ciudadanos", ha subrayado.

Las correspondientes denuncias han sido remitidas a los órganos competentes para la tramitación de los expedientes sancionadores y la incautación del material.