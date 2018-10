Sanz considera un "disparate" que por el hecho de vetar los PGE se impida a otros partidos aportar mejoras

Actualizado 10/12/2008 16:20:46 CET

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, consideró un "disparate" que por el "mero hecho de vetar los Presupuestos Generales se impida que otros partidos puedan hacer aportaciones para mejorarlos", y rechazó que "parlamentarios y senadores que salieron de UPN" impidan integrar en las cuentas para 2009 cuestiones referidas a Navarra.

En declaraciones a los periodistas, Sanz manifestó que en este tema no quiere ser "excesivamente crítico" porque, dijo, "debe serlo la sociedad en su conjunto". Pero criticó que no puedan salir adelante "una serie de partidas que beneficiarían a una serie de localidades entre ellas Tudela para arreglar el claustro o a Villafranca para arreglar su puente o a Navarra para financiar el estudio técnico del enlace del corredor de alta velocidad con la Y vasca".

A su juicio, "vetar los Presupuestos en el Senado es practicar la política del perro del hortelano, ni comen ni dejar comer". "No rechazan los Presupuestos, el veto impide hacer aportaciones en beneficios de los navarros y devolverlos para que se aprueben tal y como salieron", expuso.

"Lo más grave es que diputados que han votado a favor del veto se congratulen y se vanaglorien de que sean rechazados y que UPN no haya podido sacar nada a favor de Navarra. Ni UPN ni el señor Tuñón. Me parece triste y me apena que hayan tenido esa actitud. Digo que se han alegrado con cocimiento de causa", dijo, para indicar que ello le parece "de bajeza moral".